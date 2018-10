'Ama no habla euskera', charla de Euskaraldia el miércoles con Xabi Paya Mural creado por Arrasateko Muralart en Torrealdea con la presencia de «ahobizi» y «belarriprest». / E.U. El encuentro a partir de las 19.30 horas en el salón de plenos del ayuntamiento J.A. MIGURA ELGETA. Domingo, 7 octubre 2018, 00:49

Euskaraldia, la iniciativa que durante las once jornadas del 23 de noviembre al 3 de diciembre multiplicará la presencia del idioma para incrementar el hábito lingüístico, también quiere acercase a los que lo desconocen o no lo practican para dar cuenta de este programa. Con ese objetivo se ofrece el miércoles desde las 19.30 horas en el salón de pleno del Ayuntamiento, la charla titulada 'Ama no habla euskera' a cargo de Xabi Paya.

Será una presentación en castellano que ofrecerá Xabier Paya donde se explicarán los objetivos de Euskaraldia. Esta cita está especialmente dirigida a padres y madres no euskaldunes.

Como destaca en el adelanto del encuentro «más de un millón cien mil personas trabajan, juegan y sueñan en euskera, rodeados de amigos y familiares con los que se comunican en otras lenguas. En esta charla divertida y participativa, el bertsolari Xabier Paya invitará al público a reflexionar sobre el euskera y el multilingüismo a partir de su propia experiencia».

De otra parte, durante estos días por encargo del Ayuntamiento se ha confeccionado un mural en Torrealdea por la empresa Arrasate Muralart Taldea con los personajes 'ahobizi' y 'belarriprest' como protagonistas.