Guía para no perderse nada del Festival Internacional de Teatro de Vitoria Josep María Pou estará presente con 'Viejo amigo Cicerón'. / EFE La Royal Shakespeare Company encabeza la representación internacional en su 44 edición NURIA NUÑO VITORIA-GASTEIZ. Sábado, 5 octubre 2019, 00:56

Con el otoño, el Festival Internacional de Teatro llega fiel a su cita anual con Vitoria. El certamen, que se celebrará hasta el 1 de diciembre, sopla este año nada menos que 44 velas. Y lo hace con una importante oferta, gracias a un presupuesto de 440.000 euros, que constituye, por sí misma, todo un recital de creatividad y fuerza escénica. Durante ocho semanas, se representarán un total de 33 obras entre las que hay de todo un poco, como en botica. Desde teatro clásico a danza. Nueve de estas propuestas serán, además, estrenos absolutos con los que los programadores aspiran a mantener las señas habituales del festival: la apuesta por la vanguardia escénica; por la creación internacional y, cómo no, por apoyar y visibilizar la creación local y los nuevos lenguajes escénicos. En definitiva, ésta será una edición «valiente y arriesgada».

Trece montajes vascos

Aunque lleva el apellido 'internacional', el Festival de Teatro de Vitoria mira también a los creadores locales. Con el fin de subrayar esta sensibilidad, los programadores han incluido en el menú de este año trece montajes que buscan proyectar la creación escénica local. Así, se podrán ver las propuestas de las compañías vascas Proyecto Larrua, Colectivo Monstrenko, SleepWalk Collective, Mono habitado, Zurrunka, Tanttaka y Kulunka. Esta última, precisamente, estrenó el jueves su nuevo trabajo, 'Quitamiedos', una reflexión en torno a la vida y sus límites, que ha servido para levantar el telón de esta 44 edición.

Las representaciones abarcan un buen número de géneros: del thriller al drama humano, de la mirada social a la poesía, del humor a las sensaciones, de los lenguajes de vanguardia al habla más esencial, de los espectadores con más referentes a quienes todavía no han tenido demasiado contacto con la escena... En definitiva, se trata de un conjunto de piezas que brinda una buena muestra de talento escénico.

La mirada internacional

La nueva edición del certamen acogerá hasta el 1 de diciembre un total de once propuestas internacionales procedentes de Reino Unido, Francia, Portugal, Canadá e Italia, entre otros países. Los espectadores este año tendrán la posibilidad de disfrutar de uno de los centros dramáticos más prestigiosos y célebres del mundo: la Royal Shakespeare Company. La compañía, dedicada a mantener vivo el legado del bardo de Avon, no visita España desde 2007. Los británicos representarán el 15 de octubre (20.30 horas) 'Measure for measure', dirigida por Gregory Doran.

Por las tablas del Principal también pasarán el Théâtre des Bouffes du Nord (7 y 8 de noviembre), que dirige Peter Brook, otra de las estrellas del festival; legendarias compañías como Need Company con su célebre director Jan Lauwers y su propuesta 'Isabella's Room' (13 de noviembre) y Rimini Protokol que visita Euskadi por primera vez el próximo miércoles. También hay sitio en el cartel para destacados creadores como Marie Chouinard, los portugueses Chapitô, Ballet Jazz de Montreal y Claudio Tolcachir, entre otros.

Propuestas para la familia

Las compañías vascas llegan también con propuestas destinadas a los más pequeños de la casa. El mundo de los niños estará presente en 'Pinocchio' con Gorakada (que se estrena en euskera, el 10 de noviembre, en el Principal) y 'Play', la propuesta de Aracaladanza. También está prevista una nueva edición del Proyecto Bebés, que apuesta por la pequeña infancia con cuatro espectáculos para niños de 1 a 3 años que arrancarán el 23 de noviembre en el Teatro Federico García Lorca y el 'Nomadak' de Teatro Paraíso.

Estas propuestas dirigidas a las familias se enmarcan dentro de una estrategia focalizada en trabajar la generación de futuras audiencias para las artes escénicas. En este capítulo, se podrán también disfrutar diversos formatos: la danza, la lírica, el audiovisual o los títeres de mano.