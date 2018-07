El grupo Zizika Zirkus abre las puertas de 'Portasoleko jaiak'

Los 'Portasoleko jaiak' tendrán este año su apertura un día antes. A pesar de que mañana será el inicio oficial de las fiestas con el lanzamiento del txupinazo a las 17.30, el ayuntamiento atxabaltarra ha dejado que una de las actividades que se han organizado para este mes forme parte del programa del popular barrio del municipio.

El grupo de teatro Zirika Zirkus representará a las 19.00 horas en el escenario que se ha instalado frente a la sociedad Eguzki Alde su obra 'Egun on Sikiera'. El espectáculo, en euskera, comenzará con un objetivo claro, que niños, jóvenes y adultos, disfruten de un buen rato, con coreografías, adivinanzas, circo y canciones. Pero comenzarán con un problema de comunicación. En la calle, en casa, en la escuela, donde se pueda, en euskera, y con los que no saben, por lo menos la primera palabra 'Egun on sikiera'. La compañía Zirika Zirkus se fundó en septiembre del 2003 por Luis Lainez Taboada (Boli) y Ainhoa Juaniz Ezpeleta. Ambos se estaban formando entonces en la Escuela de Circo y eran miembros de la compañía circense Fábrica de Sueños, en Madrid. Posteriormente se trasladaron a Pamplona, donde consolidaron la compañía.