Goretti Maturana, nueva presidenta de Arizmendi Ikastola El vicepresidente Jon Otxandategi, la nueva presidenta Goretti Maturana y la expresidenta Aitziber Arregi. JOXEBI RAMOS ESKORIATZA. Miércoles, 20 marzo 2019, 00:18

Aitziber Arregi abandona la presidencia del Arizmendi y su cargo lo ocupará Goretti Maturana. Como se señala desde Arizmendi Ikastola «después de cuatro años en el cargo de presidenta de Arizmendi ha llegado la hora de dar el relevo». Tras su reunión con el director general, se decidió el relevo de presidenta, además de elegir al nuevo vicepresidente, Jon Otxandategi.

Aitziber Arregi señalaba en su despedida que «una comunidad educativa como la de Arizmendi promueve la participación de todos los integrantes de la cooperativa. Así es como lo he vivido yo también. Como representante de la entidad, he intentado aportar en los diferentes ámbitos que hemos trabajado, pero tengo la sensación que me llevo más de lo que he dado». A lo que quiso añadir su agradecimiento y alabar «el compromiso demostrado a lo largo de estos cuatro años, al Consejo Rector, Consejo Social y al Consejo de Dirección».

Por su parte, la nueva presidenta de la ikastola, Goretti Maturana, comentó que tiene como objetivo «tomar parte en el proceso de transformación pedagógica en la que esta inmersa la ikastola Arizmendi, compartiéndolo con la mayor parte posible de familias, colaboradores y profesionales de la ikastola. Me hace mucha ilusión este reto y estoy muy agradecida por la confianza que han depositado en mí».

Desde Arizmendi Ikastola quisieron «agradecer» a Arregi el «gran trabajo realizado» y mostraron su «ánimo y éxito» a la nueva presidenta.