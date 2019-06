Gang of Four sustituye a Melvins en el Azkena I.M. VITORIA. Sábado, 8 junio 2019, 00:27

Gang of Four es la banda de post-punk que sustituirá al grupo estadounidense Melvins en el Azkena Rock, que se ha caído del cartel debido a la lesión de espalda que sufre el batería. La promotora del evento, Last Tour, ha confirmado que actuarán el día 22 de junio.

Formado en Leeds, Reino Unido, en 1976, Gang of Dour es una de las bandas mas importantes de la historia del post-punk según la revista Rolling Stone. Su disco debut 'Entertainment!' fue elegido octavo mejor disco de la década de los 70 por la revista Pitchfork.

Los británicos regresan a Vitoria tras actuar en festivales como Primavera Sound o FIB hace más de una década. Será su primer concierto en Europa por el 40 aniversario de su primer disco.

El Azkena Rock se celebrará entre el 21 y el 22 de junio en las campas de Mendizabala y en esta edición cuenta con bandas como la británica The Cult, liderada por Ian Astbury, y la de Neko Case, además de uno de los grupos más prometedores del rock americano del momento, Mt. Joy.