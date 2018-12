La Federación vasca de ciclismo entrega a Garazi Estebez los galardones de la temporada Estebez recoge uno de los premios conseguidos de la mano de un miembro de la Federación Vasca. / DV La ciclista atxalbatarra juvenil de primer año se sitúa en primera posición de la Challange Oiartzun con 105 puntos JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:37

La ciclista atxabaltarra juvenil de primer año, Garazi Estebez, del equipo Gipuzkoa Ogiberri, tomó parte en la quinta jornada de la Challenge Oiartzun. Por la mañana acudió al Hotel Amara a la gala que hace anualmente la Federación vasca de ciclismo a recoger los títulos obtenidos durante el transcurso de la temporada de carretera y pista. Y es que Estebez se ha hecho con numerosos galardones. En pista, el de campeona de la Copa España; el de campeona de España de persecución por equipos y bronce en los Campeonatos de España en persecución individual. Y en lo concerniente a las pruebas que disputó en carretera, los premios que le dieron fueron: 4ª en la Copa España; subcampeona de España en linea; bronce por equipos en el Campeonato de España en línea y campeona de España en contrarreloj por equipos. A todo esto hay que sumarle los premios como campeona de Gipuzkoa de carretera y de pista, campeona de Euskadi de carretera, campeona del torneo Euskaldun y campeona de la Challange de Gipuzkoa de pista. A ello hay que sumar dos diplomas de la Federación española de ciclismo.

Sub 23 y las élites

Garazi Estebez dio comienzo hace unas semanas a la nueva temporada de pista. Como en estos dos últimos años, la atxabaltarra entrena y compite en la modalidad de pista en el velódromo de Anoeta para preparar la carretera. Este año será más dura porque pasa a ser juvenil de primer año y competirá con las Sub 23 y las élites. Las dos primeras semanas de pista no fueron muy buenas. Se notaba la falta de kilómetros debido al parón de descanso de la temporada anterior, pero poco a poco se le va viendo la mejoría. La semana pasada Estebez se lució en las dos pruebas en las que tomó parte. La primera era la de scrach en la que hay que dar veinte vueltas a la pista y la primera en pisar meta es la vencedora. La carrera estuvo muy movida con diferentes ataques que no terminaban de cuajar. Pero a falta de tres vueltas para terminar, consiguió abrir hueco la corredora tolosarra Naia Amondarain, al toque de campana de la última vuelta se adelantaron al pelotón cinco corredoras entre las cuales se encontraba Estebez. En la curva a meta lograron alcanzar a la escapada y a la salida de la curva la atxabaltarra consiguió superar al resto de compañeras que iban con ella, cruzando la meta en primer lugar.

La segunda prueba a disputar era la de puntuación. Constaba de 35 vueltas y cada siete de ellas había un sprint puntuando las cuatro primeras corredoras. De los cuatro primeros esprints Estebez disputó tres, siendo la primera. Quedaba el último que puntúa doble y se disputaba entre la francesa Amandine, la tolosarra Amondarain y Estebez, la cual superó a las dos dejándoles de rueda y entrando en meta con ventaja.

De esta manera, la ciclista atxabaltarra Garazi Estebez pasa de estar cuarta en la general de la Challenge Oiartzun bike con 65 puntos a ponerse en primera posición con 105 puntos sobre la francesa Amandine que suma 102 y la asturiana Paula cuya puntuación actual es de 91 puntos.

Puntúa en varios esprints

Por la tarde, Estebez acudió al velódromo de Anoeta para disputar dos pruebas diferentes. La primera fue la de tempo que hizo un actuación un tanto regular quedando en séptima posición. La segunda de las pruebas era puntuación donde Estebez lo hizo extraordinariamente bien, puntuando en varios sprints y ganando la prueba. De esta manera Garazi Estebez continua en primer lugar de la Challenge Oiartzun consiguiendo algún punto más sobre las rivales.