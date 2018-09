La exposición pictórica de Juanjo Altuna permanecerá hasta mediados de octubre La exposición de Altuna está en el Taberna Berri. / JOXEBI Se puede ver en el Taberna Berri y muestra quince trabajos del pintor arrasatearra JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:31

Estaba previsto que esta sería la última semana en la que estaría expuesta en el Taberna Berri la muestra de cuadros del pintor arrasatearra afincado en Bergara, Juanjo Altuna Akizu. Pero se ha optado por ampliar la misma hasta mediados del próximo mes de octubre.

Los cuadros que pueden verse en el Taberna Berri los sitúa Altuna en su estilo denominado «espacios en construcción». Como los define el propio pintor arrasatearra en su manera de entender como es la pintura «al final el cuadro es un espacio y lo que hago yo es construir en él».

Las obras que se pueden contemplar en esta exposición, están a la venta, y consta de óleos y mixtos, en total se pueden ver 15 obras del pintor arrasatearra.

Afición desde pequeño

Desde pequeño se aficionó por la pintura y empezó a realizar sus primeros trabajos basándose en paisajes y retratos. Con el paso del tiempo su estilo pictórico ha evolucionado. Él llama a su estilo pictórico «figurativo muy geométrico y minimalista». Ha realizado innumerables exposiciones entre individuales y colectivas por todo España y cosechado numerosos premios y galardones. Ha participado en muchos certámenes nacionales y ha logrado muchos premios en pintura rápida, algunos obtenidos en Aretxabaleta y Eskoriatza, y otros premios de pintura de estudio.

Más de 50 primeros premios en diversos certámenes y cerca de un centenar entre segundos y terceros lugares obtenidos, avalan su buen hacer con los pinceles. Altuna recuerda su llegada a Bergara hace ya muchos años, y como se pudo meter en el grupo de pintores que existía en la villa mahonera «cuando yo llegué a Bergara tuve la suerte de conocer al grupo de pintores que se reunían a pintar en el 'Berduri' y me dijeron que si quería me podía apuntar con su grupo a trabajar. Y para mi eso fue una academia o una universidad».

Evolución de la pintura

En cuanto su evolución en la pintura Altuna recuerda el proceso del cambio de estilo que se produjo en su interior «comencé a mediados de los 90 pasé del arte figurativo al arte geométrico, más arquitectónico. Yo siempre he sido muy inquieto en cuanto a que la pintura no es lo que tu ves, si no hacer lo que tu sientes, que es distinto. Siempre he ido buscando la percepción, la emoción, la intuición, otras cualidades que he querido reflejar en mis pinturas».

Sobre las próximas exposiciones que va a realizar, Altuna señala que la situación ha cambiado mucho en la actualidad y hace una interesante reflexión «el tema está mal en cuanto al tema de exposiciones y en cuanto a la cultura. Lo que había hace quince años ha ido hacia abajo. En la década de los setenta o ochenta, toda la gente hacía un seguimiento de los cuadros que se pintaban y de los pintores que había. Había una tendencia a tener en casa algún cuadro de alguno de ellos. Hoy en día la gente pasa mucho tanto de las exposiciones que se realizan como de las ventas».

A lo que quiere añadir que «hace unos años hice en la Arresi una exposición y se vendieron bastantes cuadros. Yo entiendo que la línea de cuadros que tengo en el Taberna Berri le gusta mucho a los jóvenes y me he llevado una grata sorpresa de que a mayores también les ha gustado la exposición que está en Aretxabaleta».