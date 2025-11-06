Taller de manualidades en la biblioteca de la mano de la ludoteca Tortolis

EskoriatzaTaller de manualidades en la biblioteca de la mano de la ludoteca Tortolis
Aunque la actividad será gratuita, es necesario inscribirse antes del miércoles, ya que las plazas son limitadas
M. G.
ESKORIATZA.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38
Tortolis ofrecerá el día 15 un taller de manualidades en la biblioteca, dirigido a las familias. Y como paso previo, los niños y niñas de la ludoteca están visitando esta semana la biblioteca para conocer los libros de manualidades y elegir las actividades que más les gusten.
Las dos dinamizadoras del servicio de ocio educativo infantil serán las encargadas de preparar y guiar el taller, y todo el material necesario estará disponible para las familias participantes.
Se trata de una actividad práctica y creativa, pensada para que escolares de entre 4 y 11 años realicen manualidades con la ayuda de sus padres, madres o de la persona adulta que les acompañe. Aunque el taller será gratuito, es imprescindible inscribirse, ya que el número de plazas es limitado. El último día será el miércoles día 12 y podrá hacerse tanto online como de forma presencial en la ludoteca.