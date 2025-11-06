Taller de manualidades en la biblioteca de la mano de la ludoteca Tortolis

M. G. ESKORIATZA. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Tortolis ofrecerá el día 15 un taller de manualidades en la biblioteca, dirigido a las familias. Y como paso previo, los niños y niñas de la ludoteca están visitando esta semana la biblioteca para conocer los libros de manualidades y elegir las actividades que más les gusten.

Las dos dinamizadoras del servicio de ocio educativo infantil serán las encargadas de preparar y guiar el taller, y todo el material necesario estará disponible para las familias participantes.

Se trata de una actividad práctica y creativa, pensada para que escolares de entre 4 y 11 años realicen manualidades con la ayuda de sus padres, madres o de la persona adulta que les acompañe. Aunque el taller será gratuito, es imprescindible inscribirse, ya que el número de plazas es limitado. El último día será el miércoles día 12 y podrá hacerse tanto online como de forma presencial en la ludoteca.