Los secretos del firmamento con la magia de las narices rojas más populares

Eskoriatza es un talismán para los payasos más famosos de Euskal Herria. La compañía Katxiporreta le ha cogido el gusto a estrenar sus espectáculos ... aquí, y los más txikis no tienen ninguna queja, todo lo contrario, agradecen su fidelidad. Este viernes, a las 18.00 horas, en el polideportivo Manuel Muñoz, podrá disfrutarse en primicia de la última aventura escénica de Porrotx, Marimotots, Pupu eta Lore: 'Zerua lapurtu dute'.

Tras casi cuatro décadas sobre los escenarios, el popular grupo de narices rojas no tiene nada que demostrar, pero sigue sorprendiendo, divirtiendo y concienciando, y en esta ocasión pone la mirada en el firmamento, en colaboración con la sociedad de ciencias Aranzadi, para poner el foco e la importancia de cuidar la contaminación lumínica.

Porrotx, Marimotots, Pupu y Lore están preocupados porque no ven ninguna estrella. «¿Qué le ha pasado al cielo? ¿Nos las han robado?» Con la ayuda de la farera Birtxi, se aventuran en el azul infinito en busca de estrellas... ¡para descubrir los secretos del universo, para mirar a lo lejos y ver en su interior!

Las estrellas y la iluminación del firmamento siempre han sido amigas de pescadores y navegantes, que se orientaban a través de ellas para cruzar los océanos y por eso en su nueva aventura tienen como compañera de viaje a Birtxi, que les ayudará a descubrir los secretos del cielo.

Libro-CD, cartas y gira

La gira que arrancará mañana en Eskoriatza tiene ya más de treinta citas apalabradas hasta febrero y además de los secretos de la bóveda celeste, aborda la sobreexposición a las pantallas y la importancia de conocer y cuidar los tesoros del universo,

Como ya es habitual el espectáculo viene precedido por el disco-libro «Zerua lapurtu dute» publicado en colaboración con la sociedad de ciencias Aranzadi. Escrito por Leire Bilbao, ilustrado por Karmele Gorroño (Irramarra) y con canciones creadas y adaptadas por Xabi Zabala, la historia salta ahora a los escenarios. Además, Katxiporreta ha creado el juego de cartas de preguntas respuestas 'Los secretos del universos' que invita a aprender astronomía mientras se juega. Y es que hace ya tiempo que la popular compañía de clowns no solo hacer reír a los más txikis, también educa y enseña, aunando humor, música y concienciación.

Las entradas pueden adquirirse presencialmente en el polideportivo (6 euros) o en el portal digital bibe. me (7 euros).