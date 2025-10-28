Una recopilación de los mejores libros infantiles y juveniles en euskera

Marian González Lizarralde eskoriatza. Martes, 28 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

¿Cuántos libros se han publicado en euskera para niños y adolescentes durante el pasado año? A esta cuestión y a otra más importante aún, su calidad literaria, da respuesta la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea, que acaba de publicar su ya conocida 'Guía de lectura de literatura infantil y juvenil', que en esta edición aglutina todas las obras que salieron a la luz el año pasado en euskera.

En total se recogen 294 libros, tras la ardua labor de un grupo de trabajo confeccionado por doce expertos en la materia. Todos los colaboradores leen previamente todas las obras publicadas en euskera dirigidas al público infantil y juvenil. «Contraponemos nuestras opiniones, valoramos el uso de la lengua, la calidad literaria y el tratamiento que se da al tema», explican, para a continuación, tras este análisis, agrupar los trabajos en tres apartados: libros recomendables, muy recomendables y una lista especial. A estos últimos se les añade una reseña.

Sobre la edad orientativa que han añadido a cada libro, las autoras y autores de la guía han querido señalar que ese número es «meramente orientativo», ya que «los ritmos, las aficiones infantiles, etc. son inclasificables. Creemos que la libre elección de los libros por parte de los niños y niñas es básica y resulta fundamental para generar la pasión por la lectura», relatan.

Publicación de tirón

Cabe destacar que la 'Guía de lectura de literatura infantil y juvenil' es una colección muy esperada, y prueba de ello es que cada año es una de las publicaciones más descargadas de todas las que edita Mondragon Unibertsitatea.

El seminario Haur Liburu Mintegia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea lleva desde el año 1990 impulsando la elaboración de estas guías, junto a representantes de las bibliotecas municipales y docentes de diferentes centros de enseñanza.

El grupo de lectura de la actual edición de 2024 ha estado formado por Olga Jauregi (Biblioteca Municipal de Aramaio), Laida Zubia (Biblioteca Municipal de Bergara), Oskar Loiti (Biblioteca Municipal de Eskoriatza), Jasone Erostarbe (Biblioteca Municipal de Legazpi), Marina Etxegoien y Arantzazu Ibarrondo (Biblioteca Municipal de Oñati), Edurne Urbiztondo, Garbiñe Txintxurreta y Joxe Otaduy (Escuela Kurtzeberri de Aretxabaleta), Ana Etxeberria (Escuela Pública Luis Eceiza de Eskoriatza) y Nerea Alzola y Eunate Arebiotorre (Mondragon Unibertsitatea); con Marikarmen Apraiz de Mondragon Unibertsitatea, como cordinadora.

Todos los números publicados, incluido el último, que repasa las obras literarias de 2024, están disponibles online.