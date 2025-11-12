«Preferimos trabajar con honestidad, sin necesidad de malmeter ni desinformar»

El pleno de la corporación del Ayuntamiento de Eskoriatza en la última sesión, la del mes de octubre.

Marian González Lizarralde eSKORIATZA. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

Las aguas corren revueltas en la corporación eskoriatzarra. El equipo de gobierno de EH Bildu ha respondido, sin pelos en la lengua , al comunicado del grupo municipal de EAJ-PNV. Así, tras mostrar su «asombro» por las afirmaciones de la oposición, les critican «por afirmaciones tan alejadas de la realidad, que nos entristecen profundamente porque generan una percepción distorsionada del trabajo municipal».

En primer lugar, el equipo de gobierno explica que considera» muy positivo heredar proyectos de la anterior legislatura». Entiende que los proyectos municipales «son, ante todo, proyectos comunitarios, nacidos desde la ciudadanía y dirigidos al bienestar de la comunidad».

No obstante, asegura que «habría sido de agradecer que, en el momento del cambio de gobierno, se nos hubiera informado en qué fase se encontraba cada uno de ellos para poder gestionarlos de la mejor manera posible. Lamentablemente, no hubo un traspaso de información por parte de EAJ-PNV, y desde entonces hemos trabajado con responsabilidad para sacarlos adelante de la mejor forma que hemos podido» aseguran en una nota.

A EH Bildu le llama «especialmente la atención» lo expresado en relación con las políticas sociales y el hogar del jubilado. «Recordamos que existe una comisión de Servicios Sociales precisamente para abordar este tipo de temas junto a los técnicos municipales y buscar conjuntamente las mejores soluciones.

Asistencia a las comisiones

Sin embargo, desde el cambio de gobierno, la representación de EAJ-PNV ha asistido únicamente a dos de las siete comisiones celebradas hasta la fecha este año, y a tres de las once celebradas durante 2024».

Al respecto, explican que «resulta difícil debatir y proponer mejoras en políticas sociales cuando no se participa en los espacios creados para ello».

Señalan además que. «con el objetivo de facilitar la participación, desde EH Bildu decidimos reducir a cuatro las comisiones permanentes durante esta legislatura, precisamente para que todos los grupos pudieran asistir con mayor facilidad.

Aun así, parece que solo hay interés en ciertos temas del ayuntamiento, y lamentablemente, los servicios sociales no parecen ser una prioridad para el PNV», cuestionan desde el gobierno.

Es más, consideran que «de haber asistido a las comisiones, habrían podido comprobar que gran parte de las inversiones se están destinando a proyectos relacionados con las personas, sus cuidados y su bienestar, porque creemos firmemente que un pueblo se construye desde las personas que lo habitan» relatan.

«Por ello, leer afirmaciones tan alejadas de la realidad nos entristece profundamente. No consideramos legítimo mentir a la ciudadanía ni utilizar los medios de comunicación para generar una percepción distorsionada del trabajo municipal» recalcan desde EH Bildu.

Denuncian al hablar de mentir que «donde EAJ-PNV cita que las inversiones de 2024 han sido 132.000 euros se han gastado 677.771,47 euros y este año, donde citan como inversiones solo 112.00 euros, se han gastado 434.903,78 euros.

Además, también se prevén otras inversiones para el próximo año, como el proyecto para la Musika Eskola o diferentes proyectos de accesibilidad. Estos datos son públicos y están a disposición de los ciudadanos» especifican.

El equipo de gobierno de EH Bildu concluye su exposición señalando que «no creemos necesario recordar una y otra vez lo que hacemos; preferimos trabajar con honestidad y discreción, sin necesidad de malmeter ni desinformar. Porque Eskoriatza se construye entre todos y todas, y para ello, animamos a EAJ-PNV a acudir a los espacios de trabajo conjunto, que no son los medios de comunicación, sino las comisiones y foros municipales creados para dialogar y avanzar como pueblo» finalizan.