Luis Ezeiza conmemora sus 55 años

La de este sábado será sin duda una jornada memorable en la historia de la escuela pública Luis Ezeiza. Recuerdos, anécdotas y curiosidades aflorarán ... en las conversaciones de los 267 ex alumnos y ex docentes que asistirán al encuentro organizado en el marco de la celebración del 55 aniversario de la escuela.

Un total de 31 promociones comprendidas entre los y las nacidas de 1960 a 2008 se darán cita este sábado en la comida popular que tendrá lugar en el patio escolar. Acudirán «hasta los primeros alumnos y alumnas que asistieron al curso inaugural 1970-1971. Muchos de ellos largamente afincados fuera de Eskoriatza».

La directora del centro, Maitane Gómez, explicaba que la escuela se halla inmersa en los actos conmemorativos de su 55 aniversario porque la celebración de las bodas de oro, que habría correspondido festejar en 2020, se canceló a causa de la pandemia de covid.

La nueva escuela pública Luis Ezeiza se inauguraba en 1970 con la ausencia de su gran impulsor. El alcalde Luis Ezeiza no vivió para ver en funcionamiento la flamante escuela que con tanto entusiasmo promovió para desahogar las estrecheces de la antigua José Arana. El ayuntamiento decidió nombrar en su memoria el nuevo centro escolar que este año cumple 55 años.

Exposición en diciembre

Luis Ezeiza Herri Eskola comenzó a calentar los motores de su 55 aniversario con el inicio de curso en septiembre. Escolares, docentes y familiares pintaron un gran mural en el edificio de Haur Hezkuntza, así como cartelería informativa por todo el municipio.

Para el 20 de noviembre han programado sendas charlas que impartirá Salvamento Marítimo Humanitario tanto en la escuela como en Zaldibar antzokia. Además, como anunciaba la directora Maitane Gómez, «organizaremos un mercadillo de segunda mano con juguetes y otros materiales usados para recaudar fondos para esta asociación de voluntariado.

El 11 de diciembre inaugurarán en la casa de cultura una exposición con fotos, recortes hemeroteca, audiovisuales con entrevistas a ex alumnos, ex profesores, padres... que recorrerá los 55 años de historia de la escuela.

Han grabado asimismo una canción de la escuela, que estrenarán próximamente. Y el colofón vendrá con una gran fiesta que se celebrará en junio.