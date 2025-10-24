Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La del viernes será una noche para ahuyentar miedos y disfrutar de la oscuridad y disfraces, y que transcurrirá en un ambiente festivo. DV

Eskoriatza

La 'gaba baltza' traerá una noche de 'miedo'

El lunes habrá un taller para confeccionar disfraces, y la fiesta se desatará el viernes 31 con una intensa tarde para pasárselo de miedo

Kepa Oliden

Eskoriatza

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:01

Comenta

Los eskoriatzarras se preparan para pasar un noche de 'terrorífica' con la celebración de la 'gaba baltza' el próximo viernes 31. Será, como de ... costumbre, una noche de castañas asadas, dulces, disfraces... para pásarselo de miedo. Una noche para ahuyentar miedos y disfrutar de la oscuridad, y que transcurrirá en un ambiente festivo, con la emoción propia que provocan la oscuridad, los disfraces y los juegos.

