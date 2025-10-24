La 'gaba baltza' traerá una noche de 'miedo'

Los eskoriatzarras se preparan para pasar un noche de 'terrorífica' con la celebración de la 'gaba baltza' el próximo viernes 31. Será, como de ... costumbre, una noche de castañas asadas, dulces, disfraces... para pásarselo de miedo. Una noche para ahuyentar miedos y disfrutar de la oscuridad, y que transcurrirá en un ambiente festivo, con la emoción propia que provocan la oscuridad, los disfraces y los juegos.

Como antesala preparatoria de la mágica noche de ánimas, este lunes 27 de octubre tendrá lugar un taller de preparación de ropa. En él se confeccionarán disfraces a tono con la 'gaba baltza'.

El gran día será el viernes 31. A lo largo de la mañana los centros escolares decorarán la plaza con los adornos que han preparado durante las últimas semanas. Y durante toda la tarde habrá castañas asadas en la plaza.

Beldur Harrapakarixak' llegarán a la plaza tras la llamada del alumnado de la bertso-eskola, para quemar todos los miedos

A las 18.00 horas comenzarán una 'gincana-eskea' para niños y niñas de entre 6 y 12 años. Un recorrido por los rincones más oscuros de Eskoriatza, a lo largo del cual tendrán que resolver un misterio, superando varias pruebas para llegar al final de la historia. Por cada prueba que se supere se obtendrán golosinas. La fórmula para pedirlos es la consabida 'xanguli manduli kikirriki, eman goxokiak guri!'

A la misma hora, el Gazteleku se transformará en el 'beldur etxea' o casa del miedo' para que los y las adolescentes puedan participar en un escape room, y tendrán la oportunidad de cenar en el gazteleku y ver una película.

El acto central de la 'gaba baltza' eskoriatzarra tendrá lugar en la plaza a partir de las 19.00 horas

Durante toda la tarde habrá una mesa donde niños, niñas, adolescentes y adultos podrán escribir o dibujar sus miedos, para después entregárselos a los 'Beldur Harrapakarixak' quienes llegarán a la plaza tras la llamada del alumnado de la bertso-eskola, y que quemarán todos esos miedos en una pequeña hoguera, liberándonos de ellos.

Los 'Beldur Harrapakarixak' estarán acompañados por el grupo de dantza, que amenizará la oscura noche con bailes a modo de ritual.

Como colofón de la fiesta, efectuará su salida el toro de fuego. Emplea 'fuego frío' pero quema, y recomiendan prudencia.