Eskoriatza«Hace falta un programa de limpieza y conservación del entorno natural de Aitzorrotz»
El grupo municipal del PNV considera necesario regular el tránsito de vehículos a motor «para minimizar el deterioro de los senderos»
Eskoriatza
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:29
El grupo municipal de EAJ-PNV de Eskoriatza ha propuesto poner en marcha un programa de conservación y limpieza del entorno natural de Aitzorrotz, «uno ... de los espacios más emblemáticos y queridos por las y los eskoriatzarras».
El objetivo es proteger la biodiversidad local, mantener los caminos en buen estado y preservar el valor ambiental y paisajístico de la zona.
Asimismo, el grupo jeltzale considera necesario regular el tránsito de vehículos a motor, «con el fin de evitar la contaminación acústica y minimizar el deterioro de los senderos».
Para ello, piden que el Ayuntamiento mantenga «una comunicación abierta y constante» con los responsables del Parque Natural de Aizkorri-Aratz, buscando «medidas conjuntas de protección y uso responsable».
La edil jeltzale Maite Uribe ha señalado que «Aitzorrotz forma parte de la identidad de nuestro pueblo, y su cuidado debe ser una prioridad. No se trata solo de limpiar, sino también de conservarlo y de hacerlo con respeto hacia el entorno natural»-
El PNV reafirma su compromiso «con una Eskoriatza sostenible, verde y respetuosa con su patrimonio natural», e invita a todos los vecinos y vecinas «a ser parte activa» en la conservación de su entorno.
