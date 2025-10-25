«Éramos cinco finalistas y cuando dijeron mi nombre fue un 'shock'»

La eskoriatzarra Erika Domínguez Romero es la flamante ganadora del premio Talgo de Relevancia de la Mujer en la Formación Profesional. Esta técnica del laboratorio ... de materiales de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón encarna el modelo de la reinvención profesional femenina en el mundo de la tecnología y la industria.

Primero cursó el Ciclo Formativo de Grado Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, y recientemente ha completado también el Grado Superior en Diseño en Fabricación Mecánica.

Este galardón Talgo reconoce el destacado papel de la mujer en la industria y en la Formación Profesional.

-Enhorabuena por el premio. Has sido nominada entre 36 candidatas. ¿Cómo lo has logrado?

-Muchas gracias. Creo que lo he logrado gracias al esfuerzo, la constancia, dedicación y las ganas de seguir aprendiendo y mejorando cada día.

-¿Cuándo y cómo supiste que han concedido el Premio Talgo a la Relevancia de la Mujer en la Formación Profesional?

-Me enteré en la propia gala. Éramos cinco finalistas y cuando dijeron mi nombre fue un auténtico shock. Estaba muy nerviosa y emocionada, no me lo esperaba. Aun así, conseguí decir unas palabras de agradecimiento.

-¿Qué representa este galardón para ti?

-Para mí este galardón representa un orgullo enorme y un reconocimiento a todo el camino recorrido desde que terminé la Formación Profesional. Es una forma de poner en valor el esfuerzo, la dedicación y la evolución profesional que he vivido durante estos años. También lo siento como un reconocimiento a la FP y al papel de las mujeres que trabajamos en el ámbito industrial, demostrando que con compromiso y formación se pueden alcanzar metas muy importantes.

Reinventarse

-Comenzaste tu carrera profesional en otro campo ¿Qué te llevó a reinventarte y a cursar dos ciclos superiores de FP en la Politécnica

-Tras estudiar en un campo distinto y no encontrar las oportunidades que esperaba, trabajé en diferentes empresas industriales. Fue entonces cuando decidí reinventarme y apostar con decisión por una formación técnica que me ofreciera estabilidad, futuro y realización profesional.

-¿Cómo fue la experiencia?

-La experiencia fue muy enriquecedora. La FP me permitió aprender de forma práctica y directa, incorporarme al laboratorio de materiales de Mondragon Unibertsitatea mientras realizaba prácticas en un entorno laboral real y desarrollar competencias concretas que pude aplicar desde el primer día en mi trabajo.

Además, me abrió las puertas a un entorno de investigación aplicada, colaboración con empresas y proyectos innovadores, algo que nunca imaginé que sería posible cuando empecé.

Recomendable

-¿A qué perfil de mujeres se lo recomendarías?

-Recomendaría la Formación Profesional a cualquier persona a la que le guste la mecánica y la tecnología, que se pregunte cómo funcionan las cosas o cómo se fabrican, y que quiera crecer en sectores técnicos o industriales. Es una vía que ofrece oportunidades reales, aprendizaje práctico y la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.

-La industria y la Formación Profesional ¿aún necesitan de premios para impulsar la igualdad de oportunidades y el talento técnico femenino?

-Creo que lo que realmente se necesita es visibilizar a la mujer en estos entornos. Aunque seguimos siendo minoría en sectores industriales y técnicos, hay grandísimas profesionales cuyo trabajo merece ser reconocido.

Premios como este son una manera de dar visibilidad a esas trayectorias, inspirar a otras mujeres y mostrar que la industria y la Formación Profesional también son espacios donde nosotras podemos crecer y aportar valor.

-¿Cuál es tu labor como técnica en el laboratorio de materiales en MU?

-Mi labor consiste en analizar distintos materiales desde el punto de vista mecánico, térmico y microestructural, realizando ensayos de tracción, análisis mediante microscopía óptica y electrónica y utilizando equipos de caracterización térmica. Utilizo técnicas avanzadas que permiten obtener datos precisos y fiables, que luego se aplican tanto en proyectos de investigación como en colaboraciones con empresas de sectores como la automoción o la aeronáutica, entre otros. De esta manera, contribuyo a mejorar procesos, optimizar productos o resolver desafíos técnicos que afectan a la producción.