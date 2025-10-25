Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Erika Domínguez en el laboratorio de materiales de la Politécnica. Oliden
Eskoriatza

«Éramos cinco finalistas y cuando dijeron mi nombre fue un 'shock'»

La eskoriatzarra Erika Domínguez ha sido galardonada con el premio Talgo por su destacado papel en la FP y en la industria

Kepa Oliden

Eskoriatza

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:20

La eskoriatzarra Erika Domínguez Romero es la flamante ganadora del premio Talgo de Relevancia de la Mujer en la Formación Profesional. Esta técnica del laboratorio ... de materiales de la Escuela Politécnica Superior de Mondragón encarna el modelo de la reinvención profesional femenina en el mundo de la tecnología y la industria.

