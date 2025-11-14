El Ayuntamiento arrendará los garajes cerrados del polideportivo por un periodo de cuatro años

Los 16 garajes cerrados de titularidad municipal localizados en el polideportivo Manuel Muñoz serán adjudicadas en régimen de alquiler mediante un concurso público convocado ... por el ayuntamiento. Cualquier eskoriatzarra mayor de 18 años que posea un coche, pague el impuesto de vehículos en el municipio y esté al corriente de los pagos, podrá optar a arrendar una de estas plazas garaje durante un periodo de cuatro años y el pago de un canon de 57 euros mensuales (IVA incluido) que se abonará trimestralmente.

El plazo para presentar la solicitud para este concurso permanece abierto hasta el próximo viernes 21 de noviembre, y los interesados pueden hacerlo bien presencialmente en el servicio de atención al ciudadano H@ZI, de lunes a viernes de 8.00 a 14.30 o bien online descargando el impreso de solicitud.

Si la solicitante fuera persona jurídica, se exigirá la presentación de una fotocopia de la escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro. Así como una justificación de que tiene un vehículo mediante la fotocopia de la documentación del vehículo.

En dos niveles

Las plazas de garaje cerrado que el ayuntamiento saca en arrendamiento se distribuyen en dos niveles: 9 en la planta de superficie y 7 en la planta menos uno.

En la planta inferior hay cuatro garajes con una superficie de 15,48 metros cuadrados, uno de 14,87 metros cuadrados y dos de 14,95 metros cuadrados.

En la planta superior hay dos de 14,95 metros cuadrados, cinco que tienen una superficie de 15,48; uno de 16,27 y otros de 16,37 metros cuadrados.

Los criterios básicos establecidos para la adjudicación estipulan que no ser propietario de una plaza de garaje, o local donde estacionar el vehículo, dentro del término municipal de Eskoriatza, reportará 10 puntos.

En el caso de que el solicitante sí sea propietario de una plaza de garaje, o local donde estacionar el vehículo, recibirá 5 puntos.

Y en caso de producirse un empate en la puntuación, este se resolverá mediante sorteo público.

Si la demanda supera la oferta se confeccionará una lista de espera con los solicitantes que no han resultado adjudicatarios, con orden de preferencia para que puedan optar a la adjudicación a través de futuras transmisiones, declaraciones de vacantes, pérdida del derecho de uso...

Dicha lista se confeccionará por sorteo, sacando de cada urna el nombre de los candidatos que no han resultado adjudicatarios. El orden de preferencia será el que resulte del sorteo.

Si por el contrario, la demanda es inferior a la oferta, el Ayuntamiento procederá a adjudicar por Resolución de Alcaldía los garajes atendiendo la antigüedad de la fecha de entrada de las solicitudes que se cursen con posterioridad a la resolución del presente concurso y hasta completar el número de plazas.

En este último caso el periodo de la autorización se ajustará al tiempo que quede por restar desde la fecha de la adjudicación hasta la finalización del plazo de las autorizaciones que se adjudiquen en virtud del presente proceso.