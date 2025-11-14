Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del acceso a los garajes del polideportivo Miguel Muñoz que el ayuntamiento pondrá en arrendamiento. DV

Eskoriatza

El Ayuntamiento arrendará los garajes cerrados del polideportivo por un periodo de cuatro años

Situados en dos niveles, rondan los 15-16 metros cuadrados y se alquilan por un periodo de 4 años con el pago de un canon mensual de 57 euros

Kepa Oliden

Eskoriatza

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Los 16 garajes cerrados de titularidad municipal localizados en el polideportivo Manuel Muñoz serán adjudicadas en régimen de alquiler mediante un concurso público convocado ... por el ayuntamiento. Cualquier eskoriatzarra mayor de 18 años que posea un coche, pague el impuesto de vehículos en el municipio y esté al corriente de los pagos, podrá optar a arrendar una de estas plazas garaje durante un periodo de cuatro años y el pago de un canon de 57 euros mensuales (IVA incluido) que se abonará trimestralmente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento arrendará los garajes cerrados del polideportivo por un periodo de cuatro años

El Ayuntamiento arrendará los garajes cerrados del polideportivo por un periodo de cuatro años