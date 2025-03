Escoriaza-Esquível lleva 15 años esperando un proyecto para rescatar su nobleza

ANDER CARAZO vitoriA. Sábado, 22 de marzo 2025, 20:58 Comenta Compartir

Hace exactamente quince años que el Ayuntamiento de Vitoria se hizo con el Palacio de Escoriaza Esquível. Compró esta joya renacentista del Casco Viejo –su precio de tasación era de 2,2 millones de euros– a la Fundación Seminario Eclesiástico de Aguirre para tratar de frenar su avanzado estado de deterioro, aunque sin contar con una idea clara sobre cómo devolverle su nobleza. Un Parador Nacional, la Casa del Euskera, el Museo de Ciencias Naturales... Múltiples proyectos han sobrevolado este histórico inmueble y uno tras otro han fracasado en el intento desde 2010.

Cuando se adquirió este formidable edificio del siglo XVI, inmediatamente se tuvo que invertir medio millón de euros para sustituir una parte de su cubierta, se puso freno a las humedades, se recuperaron algunas de sus principales estancias y se renovó la solana que se asoma hacia la calle Fray Zacarías. El edificio se sometió a un profundo chequeo para descartar problemas estructurales, algo que se repite de manera periódica para garantizar su mantenimiento.

Desde hace tres largos lustros permanecen apuntaladas la inmensa mayoría de sus salas, aunque el jefe del Servicio municipal de Arquitectura explicó este viernes que es «más por seguridad que por necesidad». Se salvan de los soportes metálicos su bellísimo atrio acristalado, la sala con arco conopial donde antiguamente se reunía la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y varios cuartos secundarios. El resto parece que siguen en plena reforma.

Los miembros de la comisión de Cultura de las Juntas Generales visitaron este viernes el inmueble municipal para conocer su estado interior. Pasaron por las principales estancias que recientemente se sometieron a un importante lavado de cara para acoger al equipo de rodaje de 'Sacamantecas' y se asomaron a la vieja cocina, al comedor y a los baños, donde observaron claras señales de abandono: sillas rotas, la vegetación de la muralla que se cuela por las ventanas y centímetros de suciedad.

Sin embargo, no llegaron a observar el pabellón de la antigua hospedería (que une Escoriaza Esquível y el frontón) que está hueco tras derrumbarse el piso intermedio o la planta superior del palacio, que hace demasiado tiempo que perdió su nobleza entre polvo y guano.

Hispania Nostra incluyó este inmueble en su lista roja en julio de 2024. Pese a que la Diputación constató en un informe que «en ningún caso» existe «riesgos de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores», esta sociedad se ha resistido a sacarla de la 'UVI del patrimonio histórico' hasta que exista un compromiso de solucionar los «desperfectos puntuales».

Sin Ciencias Naturales

Los procuradores acudieron a este edificio de titularidad municipal a raíz de las dudas expuestas por Elisabeth Ochoa de Eribe y Jorge Ibarrondo, ambos del PP, sobre su estado real. Su interés era evidente, pues fueron los que más preguntas lanzaron a los técnicos e hicieron infinidad de fotografías para aprovecharlas en próximas iniciativas legislativas. Los responsables del Ayuntamiento les aclararon de manera reiterada que, pese a la apariencia exterior, la estructura no corre peligro de derrumbe y no hay ni rastro de termitas, ni de otros elementos que puedan acelerar su deterioro. «Si existiese la más mínima duda, no os hubiésemos dejado entrar aquí», respondieron los anfitriones de la visita.

El Departamento de Cultura de la Diputación fue el último que planteó un proyecto para aprovechar Escoriaza-Esquível. La falta de financiación externa, un presupuesto que se disparaba por encima de los treinta millones de euros y la oportunidad que se presentó en la Casa del Cordón hicieron que se renunciase a instalar allí el Museo de Ciencias Naturales, que ahora sufre las apreturas de la Torre de Doña Ochanda. Aquel proyecto tampoco contó con el respaldo de la oposición, que nunca se mostró convencida sobre la ocasión que podría haber supuesto este proyecto para el Casco Medieval.