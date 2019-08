Un empujón al emprendimiento Proyectos. Los participantes en la primera edición del programa de entrenamiento multidisciplinar. / MU Mondragon Unibertsitatea elige el mejor proyecto dentro de ChangeMaker Lab | Los dieciocho proyectos participantes han pasado por un proceso de seis meses con seis módulos JOXEBI RAMOS DEBAGOIENA. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:24

Mondragon Unibertsitatea eligió el proyecto ganador de su primera edición del programa de emprendimiento multidisciplinar ChangeMaker Lab, que puso en marcha hace siete meses entre estudiantes de distintas facultades de la Universidad, con el objetivo de aprender a emprender de forma práctica. El proyecto ganador, en el que han participado siete estudiantes de distintas facultades de Mondragon Unibertsitatea, es un juego que trabaja la educación sexual, la inteligencia emocional y el pensamiento crítico mediante la creatividad y la comunicación. El premio está dotado económicamente con 1.000 euros.

En total fueron seleccionados para la primera edición de esta iniciativa 18 estudiantes (denominados 'change makers' o impulsores e impulsoras del cambio) agrupados en equipos multidisciplinares que durante seis meses han tenido que hacer frente a los seis módulos en que está dividido el programa y que se ha desarrollado en distintos enclaves donde Mondragon Unibertsitatea tiene facultades (tales como Oñati, Bilbao, Aretxabaleta, etc), el último de ellos, en Madrid.

El objetivo del programa es impulsar entre los y las jóvenes el desarrollo y la evolución de equipos emprendedores para incentivar la creación de empresas y proyectos.

La iniciativa se basa en la metodología MTA (Mondragon Team Academy), la red internacional de emprendimiento de Mondragon Unibertsitatea, y propone un proceso de formación innovador basado en los propios estudiantes -que se transforman en 'change makers'-, las y los mentores -ya no son profesores o profesoras-, los espacios interdisciplinares -y no clases-, y retos reales -y no materias-. El programa está patrocinado por Kimu Berri y promovido por Gaztenpresa.

El proyecto ganador, 'MAAT', está enfocado a mitigar la carencia de creatividad, comunicación, educación sexual e inteligencia emocional en la educación actual. Para ello los jóvenes han diseñado un juego de cartas en el que mediante la creatividad y la comunicación trabajan la educación sexual, la inteligencia emocional y el pensamiento crítico. El proyecto ha sido realizado por Marina Gonzalez, Aitziber Jimenez, Ane Nafarrate, Lide Rubio, Iraia Simancas, Jone Triviño y Mario García. El segundo proyecto finalista (dotado con un premio en metálico de seiscientos euros), ha sido 'GURE', una botella multifuncional, plegable, manejable y ecosostenible, basada en uno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas, concretamente centrado en generar modalidades de consumo y producción responsable.

Change Makers Lab

La iniciativa tiene dos características fundamentales: la interdisciplinariedad, dada la procedencia de los asistentes de distintas disciplinas, y su multilocalización, lo que permite conectar las distintas facultades de Mondragon Unibertsitatea.

El programa se compone de seis módulos, que se han llevado a cabo en formato 'bootcamps', que son talleres intensivos, de un día o día y medio, donde se comparte la teoría y las actividades de la mano de personas expertas en el tema, para aplicarlas a los proyectos.

Además, para cada módulo previamente se ha realizado un trabajo: superar retos, lectura, investigación o trabajo en equipo. Los participantes han trabajado sobre proyectos reales en talleres intensivos ('bootcamps'), han visitado empresas, han asistido a eventos, etcétera.

Los módulos han incluido distintas dinámicas de trabajo que han incluido la definición de los proyectos, trabajos de diseño, la marca, el marketing y las ventas, y el funcionamiento del 'pitching', entre otras actividades.