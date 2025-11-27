Un viaje fotográfico y documental por las euskal dantzak en el municipio

J.A.M. elgeta. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

La historia gráfica de las euskal dantzak en Elgeta se puede conocer hasta el domingo en la muestra abierta en Buztin gela del Kultur Etxe con soporte en documentos y fotografías que dan cuenta desde el origen a los últimos años de existencia de Ozkarbi Dantza Taldea.

La sala permanecerá abierta durante toda la jornada con una exposición que se inscribe como un complemento más al programa de la segunda edición de la propuesta 'Emakumea eta kirola' que tendrá lugar mañana con la danza como eje argumental.

Las aportaciones y conocimientos de Eli Aranzabal, Migel Arantzeta e Ihar Bolinaga, los fondos de Ozkarbi Elkartea junto al trabajo del equipo de Amantalak, han dado cuerpo a un recorrido visual que permite al público acercarse hasta los mismos orígenes de la tradición folklórica y su recuperaciòn.

Abre la muestra una imagen del eibarrés Gregorio Santa Cruz que en 1962 activó las clases y durante 12 años estuvo impartiendo pasos y coreografías. Llegó con impulso de Joakin Gastezi e intermediación de Joxe Arrizabalaga 'Pandero'.

Unos metros más allá una imagen histórica cargada de simbolismo con los dantzaris y txistularis que participaron en la primera edición de la Euskal Jaia de Elgeta en 1963. Al siguiente año, como se recoge en una nota, no se pudo desarrollar la segunda edición por la prohibición de la Guardia Civil.

Pero aquel trabajo baldío de 1964 no cayó en saco roto, como recuerda la documentación, sirvió para ver la necesidad y dar cuerpo a los movimientos sociales de la época para fundar ese mismo año la sociedad Ozkarbi que aglutinaba al grupo de danzas y a otros colectivos.

Emakumea eta kirola

El sábado a las 10.30 horas en el polideportivo arranca el programa de Emakumea eta kirola con un café. Detrás, abren las actividades que desde las 11.15 horas tendrán lugar el gimnasio con estiramientos y sesión de zumba, y desde las 12.45 horas romería. Tras la comida, a las 16.30 horas, sesión de swing y desde las 18.30 horas bailes de salón.