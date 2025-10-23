Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración de las y los participantes en la tamborrada en uno de los últimos ensayos en Espaloia. M.C.

Elgeta

Llega Domingo Iturbe Fest, la nueva incorporación al calendario festivo

Música, gastronomía, juegos y, como plato fuerte, la tamborrada de este sábado con 60 participantes en esta primera edición

Juan Antonio Migura

Elgeta

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:22

Comenta

El calendario de fiestas locales suma desde este viernes las de Domingo Iturbe que en el edición del estreno, bajo la denominación 'Domingo Iturbe ... Fest', prometen animar el fin de semana. Una iniciativa vecinal del entramado urbano que más ha crecido como zona residencial y que ha sumado a decenas de nuevos elgetarras. Ellos son los encargados de activar esta tarde un programa que tendrá como espacio de referencia el frontón viejo, y en caso de meteorología adversa, trasladarán la animación a Espaloia.

