Llega Domingo Iturbe Fest, la nueva incorporación al calendario festivo

El calendario de fiestas locales suma desde este viernes las de Domingo Iturbe que en el edición del estreno, bajo la denominación 'Domingo Iturbe ... Fest', prometen animar el fin de semana. Una iniciativa vecinal del entramado urbano que más ha crecido como zona residencial y que ha sumado a decenas de nuevos elgetarras. Ellos son los encargados de activar esta tarde un programa que tendrá como espacio de referencia el frontón viejo, y en caso de meteorología adversa, trasladarán la animación a Espaloia.

A las 19.30 horas la apertura de la txosna encenderá la mecha para lanzar poco después el txupinazo, y seguir con el karropoteo.

La primera velada musical estará ambientada desde las 21.30 horas por Dj Txasio, desde las 23.00 horas concierto con Babesgabe, y a partir de las 00.30 horas Dj Paulus& Andrew.

El sábado desde las 11.00 horas los concursos gastronómicos. El infantil de pintxos y el de bacalao la pil-pil para las cuadrillas, y a las 13.00 horas txalaparta y reparto de premios.

Para las 15.00 horas una comida popular que logra reunir a 127 comensales que a primera hora de la tarde disfrutarán del repertorio de Unai Cantabrana. Desde las 19.00 la esperada y preparada tamborrada. Partirán junto a escuela para subir hasta la rotonda de Domingo Iturbe y regresar. Un trayecto para interpretar media docena de piezas que incluyen las de la tradición donostiarra, un partitura debarra y el himno de Elgeta a cargo de los 60 participantes en tambores y barriles, cedidos por el Ayuntamiento de Oñati. La responsabilidad musical será de las directoras Judit Velasco e Iratxe Bravo. Desde las 21.00 horas se celebrará un campeonato del juego cornhole. Una modalidad que comparte algunos elementos con los juegos de lanzamiento como la rana, la toca o la petanca.

El cierre musical será con la dj eibarresa Miren conocida intérprete del grupo Mugi Panderoa que empezará a pinchar a las 23.00 horas.