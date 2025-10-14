Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgeta

La inscripción a la comida y los concursos gastronómicos de Domingo Iturbe Fest está abierta

J. A. M.

elgeta.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:36

El programa de la fiestas de Domingo Iturbe que va a celebrar su primera edición el 24 y 25 de octubre viene cargado de contenido gastronómico en forma concursos y comida popular.

Las competiciones se desarrollarán la matinal del sábado 25 de octubre desde las 11.00 horas en el frontón viejo en dos modalidades. De una parte, el concurso infantil de elaboración de pintxos, y de otra, la competición en la preparación de bacalao al pil pil. Una y otra cita tiene la inscripción disponible para los cocinillas hasta el miércoles 22 de octubre, inclusive, en Janela taberna.

En esa misma fecha a partir de las 15.00 horas tendrá lugar una comida popular. En este caso el plazo de inscripción finaliza el domingo 19 de octubre, también Janela Taberna. El precio es de 17 euros.

