Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Elgeta

Espaloia acoge mañana desde las 22.00 horas el concierto de Eñaut Elorrieta

J.A.M.

elgeta.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28

Comenta

Las entradas para asistir mañana al concierto de Eñaut Elorrieta siguen a la venta por 5 euros en la plataforma 'entradium' y la oficina municipal, y también estarán en la taquilla de Espaloia Antzokia que acogerá la actuación del gernikarra desde las 22.00 horas.

El cantante y compositor cautiva al público con su peculiar voz y profundas letras. Tras encabezar la emblemática banda Ken Zazpi, Elorrieta emprendió una carrera en solitario y destaca por su capacidad para fusionar la tradición musical vasca con sonidos contemporáneos.

En sus conciertos acústicos, Elorrieta crea una atmósfera que permite al público conectar profundamente con su música y mensaje. Interpretará varios temas de la decena que forman su disco 'Fantasía' y además éxitos de su trayectoria.

Tras el concierto a la programación de 'Intxortako Erresistentzia' le queda esperar la llegada del artista gráfico bergarés Jokin Oregi 'Sortwo' para realizar un gran mural en la fachada de Espaloia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  2. 2 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  6. 6

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  7. 7 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  8. 8 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  9. 9

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Espaloia acoge mañana desde las 22.00 horas el concierto de Eñaut Elorrieta