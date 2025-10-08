Espaloia acoge mañana desde las 22.00 horas el concierto de Eñaut Elorrieta

J.A.M. elgeta. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Las entradas para asistir mañana al concierto de Eñaut Elorrieta siguen a la venta por 5 euros en la plataforma 'entradium' y la oficina municipal, y también estarán en la taquilla de Espaloia Antzokia que acogerá la actuación del gernikarra desde las 22.00 horas.

El cantante y compositor cautiva al público con su peculiar voz y profundas letras. Tras encabezar la emblemática banda Ken Zazpi, Elorrieta emprendió una carrera en solitario y destaca por su capacidad para fusionar la tradición musical vasca con sonidos contemporáneos.

En sus conciertos acústicos, Elorrieta crea una atmósfera que permite al público conectar profundamente con su música y mensaje. Interpretará varios temas de la decena que forman su disco 'Fantasía' y además éxitos de su trayectoria.

Tras el concierto a la programación de 'Intxortako Erresistentzia' le queda esperar la llegada del artista gráfico bergarés Jokin Oregi 'Sortwo' para realizar un gran mural en la fachada de Espaloia.