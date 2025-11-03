'Gu ere kontalari' llega el viernes a la biblioteca con narraciones, cuentos y chistes

J.A.M. elgeta. Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02 Comenta Compartir

El programa de narración oral de la biblioteca municipal ofrece el viernes la propuesta 'Gu ere kontalari' con protagonismo para todos aquellos niños y niñas que se han apuntado para contar historias, cuentos, pasajes o que quieran representar.

A partir de las 18.30 horas y durante una hora actuarán ante un público de amigos y compañeras los nuevos narradores en la propuesta que anima la cantera de cuenta cuentos. Invitan a acudir como protagonistas y como público.

Campeonato de bolos

El campeonato de bolos a tres txirlos de Euskal Herria en su 35 edición disputará la quinta y penúltima tirada previa a la final de Etxaguen, en el bola toki de Elgeta el próximo 15 de noviembre desde las 17.00 horas. Este fin de semana tirada en Markina-Xemein.