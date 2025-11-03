Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Elgeta

'Gu ere kontalari' llega el viernes a la biblioteca con narraciones, cuentos y chistes

J.A.M.

elgeta.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

El programa de narración oral de la biblioteca municipal ofrece el viernes la propuesta 'Gu ere kontalari' con protagonismo para todos aquellos niños y niñas que se han apuntado para contar historias, cuentos, pasajes o que quieran representar.

A partir de las 18.30 horas y durante una hora actuarán ante un público de amigos y compañeras los nuevos narradores en la propuesta que anima la cantera de cuenta cuentos. Invitan a acudir como protagonistas y como público.

Campeonato de bolos

El campeonato de bolos a tres txirlos de Euskal Herria en su 35 edición disputará la quinta y penúltima tirada previa a la final de Etxaguen, en el bola toki de Elgeta el próximo 15 de noviembre desde las 17.00 horas. Este fin de semana tirada en Markina-Xemein.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  9. 9 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Gu ere kontalari' llega el viernes a la biblioteca con narraciones, cuentos y chistes