La encuesta persigue realizar una radiografía de la vivienda en Elgeta.

Elgeta

Una encuesta municipal para conocer las necesidades locales en vivienda

El Ayuntamiento invita a responder a las preguntas planteadas a través de un código QR disponible en la cartelería de calle y comercio

J. A. M.

Elgeta.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Aproximarse a las necesidades reales en viviendas del vecindario es el objetivo último del cuestionario que ha puesto en la calle el Ayuntamiento para que los y las elgetarras, de forma anónima, respondan a un serie de preguntas.

Quieren saber cuál es la situación personal en esta materia, si desean o no adquirir o alquilar vivienda, o simplemente están interesados en cambiar de piso. Esta una parte de los requerimientos para intentar con la respuestas montar una fotografía precisa de la situación.

El cuestionario es accesible a través del código QR impreso en la carteleria que se ha distribuido por el comercio y hostelería local.

La intención es disponer del diagnóstico para intentar tomar algunas medidas desde el consistorio, siempre que haya disponibilidad económica, principal handicap de las pequeñas localidades, y también poder mover el tema a otros niveles institucionales.

Con esta iniciativa el gobierno municipal de EH Bildu cumple con uno de los compromisos adquiridos públicamente, y que desde la oposición del PNV ha reclamado en más de una ocasión.

Bibliobero

El programa Bibliobero que impulsan desde la biblioteca municipal propone para hoy, en sus dependencias, un taller de educación sexual para niños y niñas de segundo y tercero de primaria de 17.45 a 18.45 horas. El 20 de noviembre con el mismo horario y escenario tendrá lugar para los de cuarto y quinto.

La actividad estará a cargo de la sexóloga Ane Etxebeste del gabinete especializado en educación sexual Loveo. Imparten sesiones de educación sexual a jóvenes y adolescentes de entre 6 y 18 años.

