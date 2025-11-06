El concierto de esta tarde con Garazi eta Amaiur abre el programa Azaroa Ozkarbin

J. A. M. elgeta. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Dos voces y guitarra con un repertorio cercano es la propuesta acústica que presenta esta tarde, desde las 19.00 horas en Ozkarbi Elkartea el dueto Garazi eta Amaiur. Son las encargadas de abrir el programa lúdico y cultural Azaroa Ozkarbin. Para este domingo proponen a partir de las 10.30 horas la salida a Goikomendi y Azkonabieta, el día 15 el campeonato de futbolín, y el día 21 habrá talleres infantiles y campeonato de bolos.

Gaztainerre en la escuela

Con impulso de Maala Guraso Elkartea esta tarde, los escolares cumplen con la otoñal tradición del gaztainerre en el frontón viejo. A partir de las 15.00 horas niños y niñas ofrecerán una canciones y bailes para pasar a continuación a saborear las castañas recién asadas.