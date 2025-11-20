Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgeta

El Ayuntamineto trabaja en las alegaciones al parque eólico de Basalgo

J. A. M.

Elgeta.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:04

Comenta

Elcobnsistorio local en colaboración con otros ayuntamineto afectadaos tiene en marcha el análisis del proyecto de instalación de seis areogeneradores en Basalgo para presentar alegaciones al proceso. Justamente esta semana el Gobierno Vasco ha ampliado el periodo de alegaciones que debería concluir esta semana hasta el 22 de diciembre. Una medida que solicitaron los ayuntamientos implicados por la la gran dimensión y complejidad técnica del proyecto.

El proyecto de la compañía Arena power Solar 10 SLU ha solicitado autorización para la la implantación de seis aerogenadores, tres en el término municipal de Bergara, dos en Eibar y un en Soraluze, en la zona del barrio de Basalgo donde confluyen las localidaes. aunque en suelo de Elgeta no se vaya a levantar ninguno, sí que su terrenos se verían afectados por las insfraestructuras de pistas y otras que necesitaría el centro de generación de energía con molinos de viento.

