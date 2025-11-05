El Ayuntamiento adquirirá un local en Berraondokua como almacén municipal

El capítulo inversor municipal dio un nuevo paso en el último pleno con la aprobación de una modificación de créditos que permitirá dedicar cerca de ... 150.000 euros a compras y adquisiciones. El dinero procede de los 300.000 euros que el ejecutivo local tenía reservado para el desarrollo del proyecto del nuevo comedor escolar que finalmente no se desarrollará este año.

El alcalde, Ibon Unzetabarrenetxea, indicó en la sesión que el Ayuntamiento está a punto de comprar un local en Berraondokua que dedicarán a almacén municipal. El objetivo es sacar el material que se encuentra guardado en el gaztetxe para liberar ese espacio, que se podría incluir en el nuevo proyecto de ampliación del Polideportivo. El desembolso para la adquisición será de unos 100.000 euros.

También han previsto destinar 20.000 euros a la compra de material para la biblioteca, una inyección de 15.000 euros a la programación de eventos en euskera, 6.000 euros para la renovación de la web municipal, y una partida de 2.848 euros orientados a los programas de refuerzo de euskera en la Herri Eskola.

Charla para padres

Como parte del programa foral Treba Gurasoak se van a ofrecer dos encuentros dirigidos a padres y madres donde abordarán el tema de cómo hablar con los niños, niñas y jóvenes sobre la muerte. Los dos encuentros correrán a cargo de la especialista Miren Ros que presenta el tema 'Nola hitz egin heriotzaz?'.

Las charlas tendrán lugar en el salón de plenos el 11 y 18 de noviembre desde las 17.30 horas con organización del Ayuntamiento e inscripción en hezkuntza@gmail.com.