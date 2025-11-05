Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secretario y concejales en una sesión plenaria. MIGURA

Elgeta

El Ayuntamiento adquirirá un local en Berraondokua como almacén municipal

La inversión rondará los 100.000 euros y servirá para liberar de esta misma función al edificio del antiguo gaztetxe

Juan Antonio Migura

Elgeta

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

El capítulo inversor municipal dio un nuevo paso en el último pleno con la aprobación de una modificación de créditos que permitirá dedicar cerca de ... 150.000 euros a compras y adquisiciones. El dinero procede de los 300.000 euros que el ejecutivo local tenía reservado para el desarrollo del proyecto del nuevo comedor escolar que finalmente no se desarrollará este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

