«El edificio de Otalora 27 seguirá mientras no haya un plan para hacer algo» El edificio de Otalora 27 seguirá como está en la actualidad. / JOXEBI J. RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 24 enero 2019, 00:17

El edificio de Otalora 27 seguirá siendo utilizado por los grupos y personas que ocupan los diferentes locales mientras no exista un plan para realizar algo en el propio inmueble o con un plan para realizar algo en el espacio que ocupa.

El alcalde atxabaltarra, Unai Elkoro, señala cómo está en la actualidad el tema: «Mientras no haya ningún proyecto relacionado que implique que se tenga que derribar el edificio, no hay intención de hacer nada aunque esté hecho un proyecto de derribo. Desde el consistorio mantuvimos una reunión en noviembre del pasado año con las personas y grupos que están en diferentes locales del edificio para escucharles y ver qué demanda hay. Estamos mirando qué se hace en otros ayuntamientos en ese tema». El primer edil agregó que «lo único que nos preocupa es la seguridad del bloque. En la legislatura anterior se pusieron alarmas de incendio por la preocupación en la seguridad. No hay proyecto, de momento, ni para derribar el edificio ni para hacer algo allí. Y en diciembre nos invitaron para ver cómo estaba el edificio por el interior».

En Otalora 27 estuvo ubicado Leizarra musika eskola desde 1990 hasta 2008, cuando pasaron al Arkupe. También estuvo allí utilizando algún local el grupo de dan- tza, y ahora en la última planta se encuentra Jaiki Gorputz Eremuak.