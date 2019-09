El División de Honor Regional cayó por la mínima ante el Amaikak Bat en Deba Los atxabaltarras, por su juego, pudieron traerse algún punto. / JOXEBI JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:08

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional encajó su primera derrota de la temporada al caer por 1-0 en Deba frente al Amaikak Bat.

El entrenador atxabaltarra, Mikel Larburu, señalaba tras encajar esta primera derrota que «entramos mal en el partido, ya antes del minuto tres habían tenido dos córners, una falta a favor y en una salida tras una pérdida de balón nos pillaron la espalda en zona lateral, y tras un buen centro nos marcaron gol. Desde ese momento y hasta el minuto 20, jugamos bastante precipitados y con la ansiedad de tratar de empatar lo antes posible. Pero a partir del citado minuto, nos tranquilizamos un poco y empezamos a generar peligro en el área contraria, y ellos dejaron de hacernos ocasiones. De hecho tuvimos dos o tres ocasiones claras antes del descanso para poder empatar pero no pudo ser».

En la reanudación del encuentro cambió el panorama ya que los atxabaltarras conocedores de la necesidad de al menos lograr el empate, salieron con más intensidad y más ganas. Por ello, como comenta Larburu, «en la segunda mitad el equipo salió con otra actitud desde el primer momento lo que hizo que pasáramos a controlar el partido. De hecho no recuerdo que nuestro portero, Letona, tuviera que hacer ninguna parada durante toda la segunda parte. En estos 45 de hecho tuvimos muchas ocasiones muy claras no solo para empatar sino incluso para ganar. Pero nos faltó el gol. Todo lo demás lo pusimos: las ganas, la intensidad, las ocasiones y el fútbol. Pero al final los partidos son lo que son. Al final hay que meter un gol más que el rival y en ese sentido no pudimos hacerlo. Por ello la derrota fue dura por darnos cuenta de cómo había evolucionado el partido. Pero por otra parte muy a gusto con la reacción que tuvo el equipo».

Llega el Euskalduna, invicto

El Euskalduna, próximo rival de los atxabaltarras en Ibarra, es un equipo recién ascendido que ha entrado en la categoría con la inercia ganadora del pasado año, lo que le ha llevado a sumar esos seis puntos en los dos primeros partidos. Larburu señala que «será un rival duro, que nos plantará muchas dificultados pero con nuestra actitud, debemos ganar».