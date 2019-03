El División de Honor Regional quiere ganar mañana en Hondarribia El División de Honor Regional está realizando unos buenos partidos en este final de temporada. / JOXEBI Los atxabaltarras van sin la presión de estar en los puestos de abajo, y se miden al colista, que solo ha marcado 15 tantos y ha encajado 76 JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Sábado, 30 marzo 2019, 00:42

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional se desplazará mañana hasta Hondarribia para enfrentarse al equipo hondarribitarra a partir de las 16.30 horas.

Los atxabaltarras se encuentran en la actualidad y a falta de siete jornadas para que finalice la temporada en la 12ª posición, a diez puntos de la última plaza del descenso, ocupada por el Deusto Donostia. Van a jugar a Hondarribia sin esa presión que da estar cerca de los puestos de descenso, por lo que tienen que afrontar el partido con la tranquilidad y seguridad de hacer el fútbol que saben y pueden hacer. Han estado preparándose a fondo para el partido con su entrenador Sergio Santano, para regresar con los tres puntos en juego.

El Hondarribia está sentenciado en la pelea por eludir el descenso desde hace muchas jornadas, ya que en las 27 jornadas disputadas tan solo ha sumado diez puntos. Y aunque matemáticamente no están descendidos, parece una meta imposible que se salven. Y es que si se mira la tabla clasificatoria, los números lo dicen todo. En esos 27 partidos disputados tan solo han marcado quince tantos y encajado nada menos que 76.

Sin ir más lejos, en las últimas seis jornadas han encajado 24 tantos y marcado tan solo uno. Cierto es que el pasado fin de semana el Tolosa solo pudo ganarle 2-0, cuando en los cinco partidos anteriores habían encajado una media de cuatro tantos por choque.

«Hay que sumar sí o sí»

Santano podrá contar con toda la plantilla, aunque Ibon se puso enfermo antes del partido frente al Amaikak Bat y esta semana ha faltado a algún entrenamiento. Pero casi seguro podrá contar con él. Volverá a disponer de minutos la nueva incorporación de los atxabaltarras, el paraguayo Blas Guerrero.

Santano tiene muy claro como se debe afrontar el partido frente al Hondarribia, «ya podemos hacer un partido bueno, regular o malo, que sí o sí tenemos que sacar los tres puntos. Si se puede hacer un buen partido y ganar 0-4, mejor. Pero si no nos sale un buen partido y hay que sufrir, ganarlo aunque sea 0-1, pero ganarlo. No necesitamos ganar por muchos goles, lo que necesitamos es ganar. Porque este es de los partidos que si te relajas porque ves cómo está en la clasificación el rival, te puedes llevar una sorpresa. No hay que relajarse ni despistarse para nada durante los 90 minutos. No quiero que pase lo que pasó contra el Real Unión B, que no habían marcado nada más que un gol en los últimos cinco partidos y cuando nos enfrentamos a ellos, en veinte minutos nos marcaron dos».

Es el momento de dar un paso adelante para estar más tranquilos en la tabla.