El División de Honor Regional logra su primera victoria de la temporada El División de Honor Regional logró su primera victoria de la temporada ante el Real Unión. / JOXEBI Se impusieron 2-0 ante el Real Unión B en Ibarra y llegaron a fallar un penalti | Los atxabaltarras se desplazan hoy para enfrentarse a partir de las 16.00 horas al Oiartzun, que es en la actualidad el cuarto en la tabla JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Sábado, 27 octubre 2018, 01:02

Hubo que esperar a la séptima jornada, y no porque en las anteriores seis no hubieran habido oportunidades para que ya se produjera, para que finalmente llegara la primera victoria del equipo de fútbol de la División de Honor Regional. Y fue en Ibarra, ante su afición, y su rival, el Real Unión, al que derrotaron los atxabaltarras por 2-0, marcador que bien pudo ser más amplio de haber materializado el penalti que se desaprovechó, así como varias de las ocasiones claras para que el número de goles hubiera superado esa cifra.

Pero como para empezar algo, hay que hacerlo desde un inicio, la victoria ante los unionistas se espera que haya sido el primero de los triunfos de esta temporada. Se espera que a partir de ahora vayan en aumento en el casillero para ir escalando puestos en la clasificación.

Lo importante en este choque es que el equipo se mantuvo serio y concentrado los 90 minutos. Empezó muy bien el partido, ya que cuando no se había llegado al minuto uno, y en la primera jugada, Jon Ander aprovechó una pared que hizo con Zaitegi y marcó el 1-0. En el minuto 10 Zaitegi no aprovechó un penalti, porque el portero realizó una gran parada. Y en la segunda mitad Gartzi en el minuto 15 puso el 2-0 que daba tranquilidad al equipo. Hubo más ocasiones, pero no se materializaron. El extremo Jago de Paula jugó su primer partido.

«Cambiar de inercia»

El entrenador atxabaltarra, Sergio Santano, señalaba tras el partido ante el Real Unión que «a ver si con esta victoria cambiamos un poco la inercia y a partir de ahora los resultados son más positivos. Y ganamos teniendo buenas sensaciones, que es lo importante, lo que nos da más confianza. Habíamos dado prioridad a mantener la portería a cero, pero pudimos ganar por más ventaja».

A seguir sumando

Los atxabaltarras se desplazan hoy para disputar a partir de las 16.00 horas en el campo de Karla Lekuona su partido frente al Oiartzun, que esta temporada ha empezado sorprendiendo y se encuentra situado en la cuarta posición con 12 puntos, seis más que los atxabaltarras. Lo que son las cosas. La diferencia entre ganar, empatar o perder, se demuestra en los equipos del Oiar- tzun y Aretxabaleta. Ambos han perdido tres partidos, pero los oiartzuarras han sumado cuatro victorias mientras que los atxabaltarras han ganado un encuentro y empatado tres.

El Oiartzun ha ganado tres de los últimos cuatro partidos, y ese es un dato a tener en cuenta. Precisamente la derrota llegó el pasado fin de semana ante el difícil Tolosa, por 2-1. Pero antes habían ganado 2-1 al Zarautz; 0-1 al Bergara y 4-1 al Hondarribia.

Santano no podrá contar con los tres que siguen lesionados Igor, Josu y Urko.