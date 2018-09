El División de Honor Regional pierde ante un Beti Gazte con nueve jugadores Dura derrota del División de Honor ante el Beti Gazte. / JOXEBI Los atxabaltarras, que comenzaron encajando un gol, cayeron en el 93' a pesar de haber jugado 20 minutos con dos jugadores más JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:11

Los partidos de fútbol se pierden de muchas maneras. A veces es la culpa ajena la que hace que los puntos se escapen. Pero, hay ocasiones como la del pasado domingo en las que es muy difícil llegar a entender qué es lo que pasó. El equipo de la División de Honor perdió en Lesaka ante el Beti Gazte por 2-1. Pero fue derrotado jugando los últimos 20 minutos contra nueve jugadores y cuando el marcador señalaba tablas a un gol.

Cuando desaprovechas tus oportunidades, aunque crees muchas, si el rival no hace lo mismo y sí aprovecha las pocas que tiene, se acaba pagando. Es lo que le sucedió al equipo atxabaltarra, que por méritos debió traerse los tres puntos a casa.

Si perdonas, lo pagas

La primera parte fue muy igualada, aunque las llegadas más peligrosas al área contraria corrieron a cargo de los atxabaltarras. El Beti Gazte se dedicó a realizar el tipo de juego que realizan: lanzar balones largos esperando las caídas que siempre se producen en estas situaciones. Los navarros no crearon peligro en la primera mitad, pero los atxabaltarras sí dispusieron de algunas para adelantarse en el marcador. A pesar de ello, se fueron a los vestuarios con el marcador inicial.

En el minuto 12 de la reanudación un jugador del Beti Gazte aprovechó un saque de banda para peinar el esférico hacia atrás y en la segunda jugada marcaron el 1-0. A pesar de ello, como señala el entrenador atxabaltarra, Sergio Santano, «no nos vinimos abajo como nos pasó contra el Añorga, tuvimos 10-15 minutos muy buenos en los que les creamos tres o cuatro ocasiones de gol y logramos el empate. Cinco minutos más tarde se quedaron con dos jugadores menos. Pero a partir de ese momento creamos menos peligro contra nueve que contra once, porque ellos se metieron atrás. Aún así, volvimos a crear varias ocasiones para haber marcado gol... Sin embargo, si tú no metes gol y dejas a un equipo con nueve con vida, te pillan en un rechace, te marcan gol y se te queda una cara que para qué... Fue una derrota muy dura, más que la del Añorga. La sensación del grupo en el vestuario tras acabar el encuentro es que habíamos perdido nosotros el partido, no que nos hubieran ganado».

El gol de la victoria del Beti Gazte llegó en el minuto 93. El portero del Beti Gazte lanzó un balón largo, y en la disputa un defensa atxabaltarra hizo falta. La sacaron muy rápido y desde la frontal uno de los delanteros navarros lanzó un tiro cruzado que supuso el 2-1.

Santano añade que «nos han metido cinco goles en ocho ocasiones y nosotros hemos creado quince y solo hemos marcado un gol. Será que algo no estamos haciendo bien y habrá que corregirlo. Lo que me preocupa es que la buena dinámica que habíamos cogido en la pretemporada se ha torcido y hay que recuperarla cuanto antes, pero sin precipitarnos ni ponernos nerviosos. Hay que dejar de lado la ansiedad y seguir confiando en que estamos trabajando bien, pero que hay que trabajar aún más para lograrlo».

El domingo llegará a Ibarra el Elgoibar, que ganó su primer partido de la liga y que empató el pasado fin de semana contra el Tolosa.