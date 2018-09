El División de Honor Regional se desplaza a Lesaka para tratar de puntuar ante el Beti Gazte El División de Honor deberá mejorar su juego ante los navarros. / JOXEBI Los atxabaltarras quieren demostrar que la derrota del pasado domingo frente al Añorga fue tan solo un traspiés J. RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 16 septiembre 2018, 01:10

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta se desplazará hoy hasta la localidad navarra de Lesaka para enfrentarse en el segundo partido de la temporada al Beti Gazte. Los atxabaltarras no pudieron empezar peor la liga, ya que encajaron un doloroso 0-3 frente al Añorga en el campo de Ibarra.

Lo cierto es que fue un partido muy extraño a todos los niveles. Comenzando por la tromba de agua que cayó justo 40 minutos antes de que se iniciara el encuentro y que dejó el campo encharcado e impracticable ya q el baló en algunas de las zonas no botaba. Hubo que esperar la afición una hora para que el agua desapareciera y se pudiera disputar el partido.

La primera ocasión clara la tuvieron los atxabaltarras, al llegar el primer gol de los añorgarras justo en la jugada inmediata en la que ellos habían dado un poste. Eso les condicionó, al fallar en el marcaje.

El entrenador atxabaltarra, Sergio Santano comentaba tras el partido que «después de encajar el gol estuvimos 15-20 minutos como si nos hubieran dado un golpe. Generamos ocasiones en la primera parte para empatarles e incluso ponernos por delante, pero si no marcas. Salen en la segunda parte, se ponen 0-2 y el partido se complica. Después de la pretemporada que habíamos hecho, sinceramente el Añorga no me pareció mejor que el Mondragón o el Ariznabarra, y fuimos superiores a ellos. Pero gana el que está mejor los 90 minutos y el Añorga estuvo mejor».

Campo pequeño y difícil

El Beti Gazte, cayó en la primera jornada ante el Tolosa por un contundente 5-1. Pero el pequeño campo de los navarros es siempre complicado. Santano sabe que su rival juega muy directo, que tiene jugadores muy rápidos, y tendrá que plantear el partido para tratar de controlarles y sumar los primeros puntos del casillero. Los entrenamientos de esta semana se han preparado pensando como juega el Beti Gazte. Santano puede contar con toda su plantilla.