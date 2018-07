El División de Honor Regional recibe hoy al San Ignacio en el primer partido de pretemporada Incorporaciones, de izquierda a derecha, Gavilán, Maiz, Lopetegi, Burgos y Maurazelaia. / JOXEBI JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 26 julio 2018, 00:33

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional, que comenzó la pasada semana los entrenamientos, jugará hoy, a las 19.00, en el campo de fútbol de Ibarra su primer partido de pretemporada frente al San Ignacio (Alavés C). En este partido se podrán ver por primera vez las nuevas incorporaciones realizadas para afrontar la temporada 2018-2019.

Después de la disputa del partido de hoy, los jugadores volverán a tener descanso hasta el día 18, en el que ya se incorporarán definitivamente a los entrenamientos regulares. A partir de esa semana, se iniciarán los entrenamientos normales.

La primera semana entrenarán lunes, miércoles y viernes, y el sábado, día 25, jugarán contra el Mirandés B. Volverán a entrenar el 27 y 28, para jugar el 29 en Ibarra contra el Ariznabarra. El día 31 entrenarán de nuevo para afrontar el día 1 de septiembre el triangular de Arrasate. El tres y cuatro de septiembre entrenamiento, para jugar el cinco en Ibarra contra el Irubat. El día seis de nuevo entrenamiento para comenzar la temporada el día 8.

Plantilla con 20 jugadores

El nuevo entrenador atxabaltarra, Sergi Santano, se presentará, por tanto, por primera vez ante su afición. La plantilla estará compuesta por: Iker y Mikel en portería; defensas, Markel, Igor, Aitor, Gartzi, Ibon, Yago y Ander; centrocampistas, Hugo, Gilen, Jona, Urko, Jokin, Unanue, Urzelai y Maiz y, delanteros, Josu, Zaitegi y Gavilán.

Una de las interesantes novedades para esta temporada es que Aitor Pérez, que jugaba de centrocampista, jugará de central, un puesto en el que él mismo reconoce, ya jugó cuando empezó en el fútbol y le gusta esa posición.

Las nuevas incorporaciones para esta temporada son: del Vitoria, Ander Maurazelaia, Mikel Lopetegi, Hugo Nogaledo, Mikel Gavilán, Mikel Maiz y Jon Ander.

En el entrenamiento que realizaron el pasado lunes, Santano hablaba ya de los planes para la próxima campaña, «ahora mismo, la plantilla estaría formada por 20 jugadores».

El fichaje más problemático fue el de Hugo, ya que el Vitoria no le quería dejar marchar, puesto que firmó un contrato para tres años, «el jugador, para poder venir al Aretxabaleta, ha tenido que devolver los 500 euros que el equipo alavés le había abonado por la pasada campaña. El jugador les devolvió el dinero diciéndoles que se lo estaban robando, 'os lo doy y hacer lo que queráis con él'. Porque lo que no se puede hacer con un jugador es prometerle una cosa y, como no sigue, pedirle el dinero».

«Haremos buena temporada»

Pero Santano cree que quizás aún hagan falta un par de incorporaciones más, «necesitamos, posiblemente, algo en banda o atrás. Alguien para la banda izquierda con el fin de que Urko se quedara por dentro, y alguien atrás. Hemos estado hablando con un chico que ha estado jugando en tercera división, pero lo hemos descartado porque en la posición que él juega ya tenemos a jugadores. Lo que venga tiene que ser algo específico de los dos puestos que he dicho y que mejore lo que tenemos».

Respecto a las aspiraciones del equipo para la nueva temporada, Santano señala que «quiero conocerles estas semanas, pero las sensaciones son muy muy positivas. Es decir, que vamos a hacer una buena temporada seguro. Ya se lo he dicho a ellos, que confío en que, si trabajamos como lo estamos haciendo y con buena predisposición, la haremos».