El División de Honor quiere seguir con la remontada tras vencer en Hernani El División de Honor Regional quiere una nueva victoria, para ir escalando puestos. / JOXEBI Se ha fichado al medio centro paraguayo Blas Guerrero, que ya está entrenando | Los atxabaltarras quieren reafirmar su reacción pero Santano tiene claro que hay que mantener la puerta a cero hoy contra el Mutriku JOXEBI RAMOS Domingo, 24 febrero 2019, 00:23

El equipo de la División de Honor Regional de Aretxabaleta quiere confirmar su reacción del pasado domingo ante el Hernani al que derrotó 2-4, sumando hoy a partir de las 16.30 una nueva victoria, ante el Mutriku, que llega a Ibarra.

El entrenador atxabaltarra ya comentó tras la finalización del partido ante los hernaniarras que hubiera preferido un 0-1 a un 2-4. Porque si en algo está empeñado en lograr del equipo, es en tratar de mantener la portería a cero, algo que no ha sucedido en los últimos cinco encuentros en los que han encajado dos tantos por partido, y ello supone un gran lastre ya que para vencer te obliga a meter al menos tres tantos. Y es que en todos los partidos que se han disputado hasta la fecha, esos cinco, han encajado dos goles, y en las últimas nueve jornadas, en ocho han encajado al menos dos tantos.

Sergio Santano decía que «con la portería a cero tienes muchísimas más opciones de ganar partidos, al primero, al segundo o al último. Y es que seguimos teniendo un problema que es que sin hacernos mucho peligro nos siguen marcando gol. Tenemos que priorizar mantener la portería a cero, controlando todas las situaciones en las que nos puedan hacer daño. Lo que va a valer frente al Mutriku es mantener la portería a cero y a partir de ahí, ir en busca del gol».

Los mutrikuarras en los últimos seis partidos han ganado tres, empatado dos y perdido el pasado domingo frente al Tolosa. Once puntos de quince, son una indicación de que hay que tener mucho cuidado con este rival.

Para este partido Santano seguirá sin poder contar con los lesionados Illarramendi y Balzategi. Los demás pueden jugar.

Llega un nuevo jugador

El equipo cuenta con un nuevo fichaje. Se trata de un jugador paraguayo que viene de estar jugando en una de las ligas de su país. Estuvo jugando en el Alavés hasta el División de Honor y luego pasó a militar en las filas del Mirandés B en Tercera División.

Se llama Blas Guerrero, tiene 25 años y juega de media punta o medio centro. Ya empezó a entrenar con el equipo la pasada semana lo que pasa es que aún no puede jugar ya que se está a la espera del transfer. A Blas lo conocía Santano, que le había visto jugar en el Mirandés B y ya lo quiso llevárselo al Vitoria, equipo al que él entrenaba. Se enteró que estaba libre, le llamó y lo ficharon: «Lo he traído porque me parece un buen jugador que nos puede aportar cosas».