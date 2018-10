El División de Honor, a por su primera victoria de la temporada El equipo de la División de Honor Regional quiere alcanzar la primera victoria ante el Hernani. / JOXEBI Los atxabaltarras han logrado dos empates en los últimos partidos disputados | Recibirán hoy, a las 16.30 en Ibarra, a un difícil rival, el Hernani, y la afición apoyará al equipo para sumar los tres puntos JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 7 octubre 2018, 00:50

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta recibirá hoy a partir de las 16.30 en Ibarra al Hernani, con la intención de lograr la primera victoria de la temporada, tras los cuatro primeros encuentros que se han saldado con 2 empates y dos derrotas, habiendo marcado cuatro goles a favor y encajado ocho en contra.

La mejora del equipo en los últimos partidos, sobre todo en los dos anteriores -ante el Elgoibar con el que se empató a uno en Ibarra, y frente al Mondragón, con el que asimismo se empató, en esta ocasión a dos, en la villa cerrajera- confirman que el equipo está creciendo.

Ante el Elgoibar, como señalaba esta semana el entrenador atxabaltarra, Sergio Santano, «mejoramos sensaciones, ya que en la primera parte dispusimos de ocasiones para marcar. Logramos adelantarnos en el marcador al inicio de la segunda parte, con gol de Gilen y pensé, a ver si ahora los jugadores se sueltan un poco y jugamos más tranquilos, pero no nos dieron tiempo ni a reaccionar ya que a los dos minutos nos empataron. Después de encajar el empate, y por la dinámica que llevamos y hay que corregir y eliminar, nos pegó un golpe y tuvimos un bajón, pero en los últimos quince minutos dispusimos de hasta cuatro o cinco ocasiones claras para marcar y no lo hicimos. Es lo de siempre, no marcas en las ocasiones que creas y ellos sin hacer nada empatan el partido. Nos merecimos los tres puntos y las sensaciones fueron buenas».

Y el pasado fin de semana se desplazaban para enfrentarse al Mondragón y Santano señala que «más de lo mismo. Decir que para mí el Mondragón es el mejor equipo de los cuatro a los que nos habíamos enfrentado hasta ahora. Es el que más nos ha exigido y aún así nos pusimos por delante, con gol de Hugo y a los cinco minutos nos pitaron un penalti en contra y nos empataron. Pero antes del descanso Josu marcó un golazo y nos fuimos al descanso con el 1-2. En la segunda parte pensé que saldríamos bien plantados, pero a los siete minutos nos empatan. Entonces hubo unos quince minutos en los que ellos nos presionan, y luego nos recuperamos y en el último cuarto de hora tuvimos tres ocasiones para marcar el 2-3. Hay que concretar más».

El Hernani llega a Ibarra tras encajar un 0-3 en su feudo ante el Tolosa. Santano señala que «para cambiar la dinámica hay que ganar». Están lesionados para este partido cuatro jugadores: Iago, Urko, Jon Ander Burgo y Oianguren.