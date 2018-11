El División de Honor logra su tercera victoria consecutiva en Ibarra Todo el equipo del División de Honor Regional posó antes del inicio del partido ante el Hondarribia. / JOXEBI JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:23

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de Aretxabaleta logró su tercera victoria consecutiva en Ibarra, al imponerse en la jornada 12 al Hondarribia por 2-1. Los atxabaltarras realizaron una primera mitad, en la que, a pesar de tener una mayor posesión de la pelota, y de tener tres ocasiones de gol -aunque ninguna de ellas fue entre los tres palos-, vio como el equipo hondarribitarra, colista del grupo, se adelantaba en el marcador en el minuto diez por mediación de Etxabe.

El equipo salió en la segunda mitad siendo conscientes de que tenían que ganar al colista y el empate llegó en el minuto 62, cuando Jon Ander recuperaba un balón, se lo pasaba a Urko y este a Yago De Paula que marcaba. Y en el minuto 82, Mikel Gavilán remató de cabeza en la salida de un córner. Con el 1-1, Iker Arriolabengoa desvió un balón que acabó pegando en un poste.

«No quería concesiones»

El entrenador atxabaltarra Sergio Santano señalaba tras el encuentro que «la verdad es que la primera parte no fue muy buena. Lo habíamos estado hablando. No quería que se les concediera nada para que no se nos condicionara el partido... y fue lo que pasó. A partir de encajar el gol ellos se replegaron atrás tratando de buscar algún contragolpe. También habíamos hablado que debíamos tener cuidado porque el Hondarribia se había adelantado en los últimos partidos, y no había que darles esa opción». Pero en la segunda mitad el equipo supo reaccionar y, como comentaba Santano, «lo que son las cosas. En la reanudación, sin tener la mitad de ocasiones que tuvimos tan claras contra el Amaikak Bat, las que tuvimos ante el Hondarribia las metimos y logramos el objetivo mínimo, que era sacar los tres puntos». Los atxabaltarras son ahora décimos con 12 puntos.