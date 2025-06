El director de 'Sex Education' rodará en Álava

Ramón Albertus vitoria. Martes, 17 de junio 2025, 20:28 Comenta Compartir

La televisión británica vuelve a fijar sus cámaras en Álava. La cadena Channel 5 prepara el rodaje de una nueva serie, un thriller del que apenas han trascendido detalles y que contará con la dirección de Dominic Leclerc, realizador de títulos como 'Sex Education' o 'Shameless'. El proyecto se grabará entre julio y finales de agosto y ha iniciado ya la búsqueda de figurantes a través de diversas agencias de casting.

¿Perfil? «Queremos diversidad real y todas las edades (desde 12 años), géneros, etnias y especialmente participación de la comunidad LGTBIQ+», anuncian desde las empresas encargadas de la selección de extras. Esta grabación subraya el atractivo creciente del territorio como escenario de rodajes, impulsado por los incentivos fiscales que se aplican a nivel foral, con deducciones de hasta el 70 %, las más altas de Europa.

De hecho, todo apunta a que este 2025 se batirá el récord de rodajes alcanzado el año pasado. No será la única producción internacional que pase este año por la provincia. Está previsto que una nueva serie de Paramount+ también se ruede en la provincia. En esa labor de atracción tiene un papel clave la productora Izen Euskadi, que actúa como 'service' de producción en colaboración con la compañía Clapperboard. En la plataforma de casting 'Modfie' apuntan a que las fechas del rodaje con extras se llevará a cabo del 14 de julio al 27 de agosto.

Leclerc es uno de los realizadores británicos más destacados. Ha estampado su firma en series de éxito como 'The Syndicate', además de trabajar en numerosas producciones teatrales. Entre esos títulos sobresale 'Sex Education', la aclamada serie británica que se puede ver en la plataforma Netflix.

Ya el año pasado, Vitoria y Bilbao acogieron el rodaje de 'The Game', un thriller psicológico registrado durante los meses de noviembre y diciembre. Dirigida por Toby Frow ('Death in Paradise'), esta producción contaba con destacados intérpretes británicos como Jason Watkins ('The Crown'), Robson Green ('Wire in the Blood') y Sunetra Sarker ('Doctor Who'). En la actualidad también se registra en diferentes localizaciones de Álava la serie 'Innato', con Imanol Arias y Elena Anaya como protagonistas.