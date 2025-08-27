La Diputación de Álava destina más de 146.000 euros a asociaciones del sector turístico para mejorar su oferta

E. P. Vitoria. Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:50 Comenta Compartir

El departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava va a conceder este año a asociaciones del sector turístico ayudas económicas por valor de 146.736 euros, con el fin de financiar distintos proyectos dirigidos a modernizar y mejorar su oferta de servicios y experiencias a las personas viajeras. La institución foral ha anunciado que las entidades beneficiarias son asociaciones de alojamientos turísticos, asociaciones de promoción de distintos municipios alaveses, asociaciones culturales y fundaciones que ofrecen servicios turísticos.

La diputada de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, destaca que estas asociaciones locales y comarcales son «actores clave para configurar una oferta turística completa y variada, y consolidar así Álava como un destino de calidad». Además, este apoyo pretende «mejorar esta oferta, modernizar sus medios materiales y servicios, y realizar acciones de promoción», así como financiar la organización de eventos, ya que «son muy importantes a la hora de atraer personas viajeras y dinamizar el sector».

En este sentido, se subvencionarán eventos relacionados con el enoturismo, los carnavales rurales y visitas guiadas, entre otros. La Diputación concede estas ayudas económicas a través de dos convocatorias. La primera tiene una dotación de 130.772 euros y está dirigida a financiar a asociaciones y fundaciones la organización de eventos, la celebración de congresos, la contratación de publicidad, la actualización de páginas 'web' y la oferta de diversas actividades turísticas como visitas guiadas, talleres y rutas.

Así, y a través de esta línea de ayudas, se van a financiar entre otras iniciativas los eventos enoturísticos 'Samaniego in Wine' y 'Villabuena Wine Fest', que organizan la Asociación por la Promoción Turística de Samaniego y la Asociación para la Promoción de Villabuena, respectivamente; y el carnaval rural de Víllodas y la 'Fiesta de la Luna' que organiza la Asociación Cultural Arkiz de Iruña de Oca.

Otros proyectos financiados son actividades culturales y artísticas, y 'videomapping' en La Robleda de los Sueños (Quejana, Aiaraldea), visitas guiadas y eventos de la Fundación Valle Salado de Añana y la Fundación Artium, y el congreso del sector de alojamientos turísticos 'Hoststik', que impulsa la Asociación de Alojamientos Turísticos de Álava (Arabatur).

Mejorar servicios

Por otra parte, la segunda línea de ayudas tiene una dotación de 16.000 euros y va dirigida a financiar proyectos de inversión de las asociaciones y fundaciones del sector turístico, con el objetivo de «mejorar las infraestructuras y servicios» que estas entidades sin ánimo de lucro ponen a disposición de las personas viajeras.

La Diputación alavesa va a financiar con esta convocatoria la instalación de una nueva pasarela en el sendero que conduce a la cascada de Aguaque, proyecto que promueve la Asociación para la Promoción y el Desarrollo de Antoñana; y la compra de bicicletas eléctricas por parte de Arabatur y la Asociación Cultural de los Caminos de Santiago.