«Me dijeron que esta temporada era de transición y había que lograr la permanencia» Sergio Santano. / JOXEBI La junta directiva de la UDA destituir como entrenador a Sergio Santano JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 4 abril 2019, 00:29

La junta directiva de la UDA decidió por unanimidad destituir al actual entrenador del equipo de la División de Honor Regional, Sergio Santano. La directiva sacó una escueta nota a última hora del martes en la que se señalaba que «Juanan Cruz toma las riendas del primer equipo hasta la finalización de la temporada. A Sergio y a Mikel les agradecemos el trabajo realizado y les deseamos toda la suerte en los retos del futuro».

La junta directiva señalaba ayer que «hemos tomado esta decisión para cambiar la dinámica de juego y resultados, insuflar nueva energía a la plantilla y finalizar la temporada con ánimos renovados. Ha sido una temporada de muchos cambios y dificultades que está siendo afrontada con un gran esfuerzo por parte de técnicos y jugadores. En ese sentido, agradecer el trabajo hecho a Sergio Santano. Y nadie mejor que Juanan que conoce a todos, es de la casa, para darle el empujón necesario al equipo en los seis partidos que quedan. No queremos hacer experimentos, queremos exprimir todos nuestros recursos para finalizar contentos y con ganas de que empiece la temporada que viene».

Sin siete de los titulares

Sergio Santano se mostró sorprendido por esta decisión, más teniendo en cuenta lo que se le propuso al llegar. «Cuando cogí al equipo la directiva me dijo que esta temporada sería de transición y me pidieron que lograra la permanencia. Y los objetivos se estaban cumpliendo. La mayoría de los jugadores que han sido la piedra angular del equipo, ya no están». Santano tuvo que coger al equipo sin siete de los titulares de la pasada campaña. Sobre cómo le informaron del cese comentó que «me avisaron el lunes a la noche que querían reunirse conmigo al día siguiente. Y al llegar ese día me comunicaron que me cesaban. Para mí fue una sorpresa. Si hubiera sido hace unos meses cuando estuvimos seis o siete partidos sin ganar, lo hubiera entendido más. Pero ahora mismo, faltando solo seis jornadas, con el equipo a ocho puntos de los puestos de descenso, les dije que no lo entendía. Sobre todo porque hace solo dos semanas veníamos de ganar cuatro partidos de los cinco que disputamos. Ganamos al Hernani, que era cuarto; al Mutriku que era sexto, y al Oiar-tzun que era quinto».

Santano es consciente de que si se hubiera ganado al Hondarribia en el partido del pasado fin de semana no le habrían echado y ayer se mostraba dolido «al final no se valora ni la implicación ni el trabajo que has hecho durante todo el año, ni como has gestionado al equipo». Ese mismo martes fue al vestuario y se lo comunicó a los jugadores que, según Santano, «mostraron su sorpresa por el cese. Para tomar una decisión siempre hay que justificarse. Pero hace dos meses la directiva me metió al coordinador para intentar que entre todos saliéramos adelante. Por eso lo entiendo menos. Yo hubiera continuado la temporada que viene».