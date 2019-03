Derrota ante el Amaikak Bat por 2-3 Los jugadores atxabaltarras posaron juntos antes de dar comienzo el encuentro, entre ellos la nueva incorporación, Blas Guerrero. / JOXEBI JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Martes, 26 marzo 2019, 00:13

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional de la UDA perdió 2-3 frente al Amaikak Bat, en un partido en el que el colegiado tuvo dos errores graves que hicieron que al menos uno de los puntos se quedara en casa. Porque se pudo ver en Ibarra algo que no es muy habitual en los partidos y es que te señalen dos penaltis seguidos, el segundo, tras el fallo en el lanzamiento del primero. Y es que el primero de los penaltis no lo fue ya que el derribo al delantero debarra se produjo fuera del área. El guardameta atxabaltarra detuvo ese penalti, y en el rechace fueron varios jugadores a por el balón. Hay contactos entre varios jugadores, delanteros y defensas, pero lo que está muy claro es que Gilen Mar no derriba al delantero Mancisidor, que se deja caer y el colegiado 'pica' y vuelve a pitar penalti. El colegiado no solo se equivocó en los dos penaltis, sino que además con los cambios que había habido y los más de tres minutos que se perdieron tras el segundo penalti, solo dio cinco minutos de añadido cuando al menos debieron ser siete. Era el minuto diez de la segunda parte y hacía que el Amaikak Bat se pusiera 1-2.

El empate, lo más justo

El Amaikak Bat se adelantó en el marcando en el minuto 36, pero un minuto antes del descanso, Jon Ander lograba empatar el encuentro. Llego el 1-2 en el minuto 55, y a diez minutos para finalizar el encuentro, los debarras aprovechan un despiste defensivo y marcan el 1-3. Pero dos minutos después Urcelay ponía el 2-3 que daba esperanzas para al menos lograr el empate.

Pero no pudo ser a pesar de que el equipo atxabaltarra lo intentó hasta el final. Con esta derrota los atxabaltarras siguen a diez puntos de la última posición de la clasificación.

Destacar en este partido que debutó con el equipo el paraguayo Blas Guerrero, que pudo jugar los primeros 20 minutos con sus compañeros. El entrenador atxabaltarra Sergio Santano señalaba tras el encuentro que «no fue el mejor de los últimos partidos que hemos hecho y aún así, contra el cuarto clasificado, tuvimos nuestras opciones. La diferencia la marcó el delantero del Amaikak Bat, marcando dos goles. Ahora tenemos que pensar en el siguiente rival, el Hondarribia, que aunque va el último y ya está descendido, no podemos salir relajados para que no haya sorpresas. Porque como siempre digo, hay que respetar a todos los rivales. Hagamos el partido que hagamos, bueno, malo o regular, los tres puntos hay que sumarlos. No hay que despistarse con su clasificación».