Cuatro cortometrajes para cerrar una nueva edición del 'Mendi Tour Film Festival' RJ Ripper es uno de los más conocidos en el mundo del MTB.

El festival de cortometrajes Mendi Tour Film Festival celebra hoy en el municipio eskoriatzarra su segunda y última jornada en Zaldibar antzokia. La entrada costará tres euros. El martes ya pudieron verse los dos primeros cortometrajes y para hoy están previstas las proyecciones de otros cuatro.

El primero será el cortometraje austríaco titulado 'The Search For The Wooo', que tiene una duración de 11 minutos. Será en versión original en inglés y alemán y con subtítulos en castellano.

Muestra a Wooo como un ser ficticio que representa la diversión y el buen rollo en nuevas dimensiones para el escalador y alpinista David Lama y sus amigos. En esta ocasión, dejan la actividad alpina a un lado para probar algo diferente: surf y psicobloc en Escocia. Original, divertido y psicodélico cortometraje en el que también se involucra el conocido surfista Kepa Acero.

RJ Ripper

El cortometraje 'RJ Ripper' tiene una duración de 20 minutos. Cuenta la historia de Rajesh Magar, también conocido como RJ Ripper y su determinación y superación. Viene de una familia muy humilde y hacerse con una bici era un lujo para ellos. Aunque finalmente consiguió comprarle una a un amigo, que le duraría poco. Debido a que se pasaba todo el día con la bici y apenas atendía a sus clases, su madre decidió venderla a un chatarrero. A partir de ese momento, RJ Ripper solo tenía entre ceja y ceja conseguir otra bici. Por eso decidió crear su propia, basándose en una de downhill. Desde ese momento, logró captar la atención de varias personas involucradas en el mundo del MTB, y hasta la fecha ha sido Campeón Nacional de su país en cuatro ocasiones. Ahora tiene 21 años y su sueño es poder competir en la Enduro World Series. De hecho hay una campaña de crowdfunding para ayudar a RJ Ripper a cumplir ese objetivo.

Liv along the Way

El tercer corto es 'Liv Along The Way' de 23 minutos. Desde que hiciera cumbre por primera vez en Mont Blanc cuando aún era adolescente, Liv Sansoz supo que su vida estaría unida a la montaña. Ha sido campeona del mundo en escalada deportiva en dos ocasiones y también ha destacado en escalada mixta, esquí de montaña y salto base. A los cuarenta años, Liv se enfrenta a un nuevo reto: escalar los 82 picos de 4000 metros de los Alpes europeos en un solo año.

Y el cuarto, 'Age Of Ondra' que dura 46 minutos y está en inglés y con subtítulos en castellano. De vez en cuando aparece un atleta que redefine su deporte. Adam Ondra, la trituradora checa de 25 años, está explorando hasta dónde puede llegar el potencial humano en la escalada. A finales del año pasado, estableció un nuevo hito para este deporte: un 9c en Noruega que el escalador llamó Silence. Después de este ascenso, seguimos los pasos de Adam desde su hogar en la República Checa, a través de Europa y América del Norte, a medida que innova en nuevos métodos de entrenamiento, establece primeros ascensos de primera clase e intenta ser la primera persona en encadenar un 9c a la primera.