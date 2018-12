Concierto de gospel con The Upper Room hoy en Zandibar

El grupo de gospel donostiarra The Upper Room se presenta en el auditorio Zandibar de Eskoriatza hoy domingo a las 19 horas dentro del XIII Ciclo Gospel. El conjunto lo forman Mikel San José, Olatz Otxoa, Karlos Etxaniz y Aitor Morales a las voces, acompañados por Iñaki Miguel al piano, María Soriazu al bajo y Andoni Etxebeste a la batería. The Upper Room, grupo que combina en euskera y el inglés en su repertorio, ofrecerá un completo concierto en el que interpretarán sus propios temas, así como clásicos del gospel. Como novedad, presentarán dos nuevos: 'Zeru Erdian' y 'Ez dauka Zentzurik'. «Hemos preparado un interesante repertorio para Eskoriatza teniendo en cuenta que estuvimos hace dos años, aunque aquella vez fue en dúo y ahora venimos con la familia ampliada. Además Zaldibar es un auditorio exquisito», señalan. La entrada es de 4 euros. The Upper Room nació en 2004, y desde entonces han ofrecido decenas de actuaciones a lo largo y ancho de nuestra geografía. Tras el concierto de este domingo, de les podrá ver el tres de enero en Bergara.