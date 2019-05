Cinco escritores presentarán hoy sus libros en la plaza Portada del libro 'Altruista'. Estarán de 18.00 a 20.30, con el fin de dar a conocer sus obras y firmar los ejemplares que estarán allí a la venta JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Viernes, 10 mayo 2019, 00:26

Una presentación a pie de calle de cinco escritores de Debagoiena para rendir homenaje al Día Internacional del Libro, celebrado el pasado 23 de abril. A pie de calle porque se trata de una presentación un tanto inaudita. La escritora y periodista arrasatearra Josune Murgoitio, el escritor de origen argentino Ángel Mario Fernández y los escritores de Aretxabaleta, David Agirre, Monika Madinabeitia y Luis José Errasti, se reunirán hoy en la plaza de Aretxabaleta de 18.00 a 20.30 horas, donde se sitúa Arkupe y la escuela pública, para mostrar sus novedades en forma de libros a todos los que quieran acercarse a charlar con los escritores y obtener un ejemplar firmado.

David Agirre

David Agirre presenta su segundo libro, que ha titulado 'Camina despacio, muy despacio'. Según las palabras de Agirre, se trata de «una novela donde podrás encontrar temas como la vanidad, la humildad, los celos, la ilusión, la avaricia, la política o los sueños». Un libro que «te invita a recorrer el camino para encontrar el punto de vista que despierte tu interés».

José Luis Errasti

Por otra parte, el también escritor atxabaltarra Luis José Errasti presentará ante el público su novela 'Altruista'. En sus palabras, 'Altruista' trata de un joven, Jokin, que «trabaja en una cooperativa colocando los motores a las lavadoras en una cadena de montaje, pero su ilusión es dedicarse a la política. Cree tener un alto nivel altruista, de empatía y de servicio a los demás, para así mejorar la sociedad en la que vive. Además está seguro que él no es de esos políticos a los que se puede embaucar y sobornar, odia la corrupción. Dentro de unos días serán las elecciones municipales y está en sexto lugar en las listas electorales del partido abertzale en la que milita. Según en todas las encuestas que se barajan está seguro que saldrá elegido, por lo que posiblemente tendrá que dejar muy encantado su trabajo en la cadena y dedicarse de lleno al ayuntamiento».

Petra My basque Grandmother

La tercera de las escritoras atxabaltarras que presentará su libro hoy en la plaza será Monika Madinabeitia. Su obra 'Petra, My Basque Grandmother' es la biografía de Petra Amoroto, que resume la historia de muchas mujeres vascas que emigraron a Estados Unidos y crearon allí su nuevo hogar. La mujer ha sido una de las grandes olvidadas en los estudios de emigración y diáspora. El caso de las mujeres vascas no es una excepción. A través de este libro ilustrado se nos acerca a la realidad de las muchas Petras que dejaron el País Vasco y se les da así la visibilidad que se merecen.

'Che Aitona!

El escritor Ángel Mario Fernández lanza la cuarta edición de su último libro titulado 'Che Aitona! Las palabras enterradas', una obra que ha alcanzado ya, desde su publicación el pasado mes de septiembre, a muchísimos lectores. 'Che Aitona' es una novela que relata la peripecia de un joven vasco en busca de un mundo mejor en una tierra prometida, extraña pero amable, debido a la violencia que se desata en el contexto de la guerra civil española. La novela abarca también al que será el nieto argentino de ese joven vasco, quien regresa sobre los pasos de su Aitona para saber lo que pasó hace 80 años en la guerra civil española. Por momentos con humor, por momentos dramático, es el encuentro de dos culturas y dos tiempos, que no son tan diferentes, a pesar de las apariencias y de los años.

Viaje a Turquía

La escritora arrasatearra Josune Murgoitio publica su segunda obra, 'Viaje a Turquía: Mujeres en Marmaris, Estambul y Diyarbakir'. Un libro de no ficción, una especie de diario de viaje que, lejos de las aglomeraciones y de los habituales clichés, acerca la esencia más auténtica de Turquía a quienes buscan salirse de los itinerarios marcados. El libro trata de un recorrido que la propia autora hizo en solitario a tres zonas muy diferenciadas en Turquía: el Egeo Turco, tan «mediterráneo»; Estambul, antigua Constantinopla y ciudad efervescente entre Europa y Asia, y, por último, la zona no recomendada al turismo y muy sensible por los acontecimientos sociales y políticos, Diyarbakir y sus alrededores. El relato de un viaje inolvidable que posa la mirada no solo en los lugares, sino también en la vida de las mujeres en Turquía.