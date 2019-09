Charla en Basotxo sobre la situación de las pensiones

El martes a las 17.30 horas en Basotxo se va a dar una charla sobre 'La situación de las pensiones y nuestra manera de pensar al respecto', impartida por Pedro Etxebarria, de la asociación guipuzcoana de jubilados y pensionistas Agijupens.

Esta plataforma tiene 37.000 asociados y, como señala Etxebarria, «su opinión no tiene el peso que le debería corresponder en la toma de decisiones. El tema de las pensiones es muy complejo o, cuanto menos, se puede convertir en muy complejo. Quien nos representa tiene su opinión, contrastada con los órganos de gobierno, pero no conoce cuál es el pensamiento mayoritario, y los minoritarios, de las 70 asociaciones locales de Agijupens. No podemos implicar a la base de socios sin conocer su sentir. Y, a este respecto, vamos a promover y desarrollar una reflexión a nivel de comarca».

Basotxo quiere dar este paso para aproximarse al sentimiento de sus socios.