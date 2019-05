Sin candidaturas para las elecciones municipales La actual corporación municipal deberá seguir seis meses. / JOXEBI Solo habrá mesas para poder votar para las elecciones forales y las del Parlamento europeo, pero no para los comicios locales JOXEBI RAMOS LEINTZ GATZAGA. Viernes, 3 mayo 2019, 00:17

En el municipio de Leintz Gatzaga el próximo día 26 no habrá elecciones municipales ya que no se ha presentado ninguna lista para formar equipo de gobierno. Solo habrá mesas para poder votar para las elecciones a Juntas Generales y las del Parlamento europeo.

El pasado 23 de abril era el último día para poder presentar las listas de candidaturas para las municipales, y al día siguiente aparecieron las mismas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. En Leintz Gatzaga no aparecía ninguna. Ello significará que el día 26 de este mes, cuando se esté votando en todos los municipios guipuzcoanos, no haya mesas electorales en el municipio gatzagarra.

Las consecuencias de la no presentación de ninguna candidatura implica que la actual corporación formada por el alcalde Juanito Bengoa y los cuatro concejales: Roberto Otazu, Joannes Mendizabal, Eneka Zankada e Isidor Salaberri, deberán continuar ocupando sus cargos durante los próximos seis meses. Y posteriormente, en el caso de que no se presentara ninguna candidatura, para la que habría que realizar una convocatoria electoral en la que se volvería a presentar la candidatura de la Agrupación de Electores de Leintz Gatzaga. De no hacerlo pasaría a ser gobernado por una gestora bajo el amparo de la Diputación de Gipuzkoa. Lo sucedido en Leintz Gatzaga es algo excepcional, aunque ya en la pasada legislatura, en 2015, ocurrió algo parecido en el municipio de Baliarrain, en la comarca de Tolosaldea. Pero en diciembre de ese año ya se presentó una candidatura.

«Alguien se presentará»

La alcaldesa de Leintz Gatzaga para esta legislatura fue Eneka Zankada. Pero en abril de 2018 cedió la alcaldía a Juanito Bengoa, que es el que ostenta actualmente ese cargo.

Ante la situación generada al no presentarse ninguna candidatura, Bengoa señalaba que «es triste que no se haya presentado nadie. Nosotros seguiremos los próximos seis meses. Habrá que hacer después nuevas elecciones y esperemos que se presente alguien. Ya hemos estado hablando en el pueblo, pero a la gente le cuesta coger la responsabilidad. Seguramente lo que ha pasado es que no se han tomado muy en serio el que nosotros no íbamos a seguir. Y habíamos avisado con tiempo y habíamos mantenido varias reuniones. Durante muchos años ha tirado el de siempre, Eugenio, y si él no tira, la gente se confía y no se ha formado el grupo y ha quedado vacante. Los jóvenes se lo están pensando. Yo creo que en estos seis meses se acabará formando el grupo para poder presentar la candidatura. La actual corporación tiene confianza en que se acabará formando un grupo».

La 'Zumetza' y la 'Makila' tendrán que esperar al menos unos meses para conocer al nuevo alcalde gatzagarra.

Las diez legislaturas

Nunca había sucedido algo parecido desde las primeras elecciones celebradas el 3 de abril de 1979. El municipio gatzagarra siempre había contado con una lista de candidatos a la alcaldía. En aquellas primeras elecciones se contaba con un censo de 188 votantes, y el partido más votado fue EAJ-PNV con 72 votos. La primera corporación de la democracia estuvo formada por Jesús Fernández de Arroiabe Beitia, que sería el primer regidor, al que acompañaron como concejales Pedro Mª Elkorobarrutia Lamarain; Eduardo Alonso Rodríguez; Cruz Azkoaga Etxebarria y Jesús Beitia Zabala.

Desde entonces en las siguientes nueve legislaturas los alcaldes fueron: Jose Mari Idigoras (1983-87); Eugenio Otsoa, cuatro veces consecutivas desde 1987 hasta 2003; Jose Ramón Pérez (2003-07); Eusebio Villar (2007-11); Eugenio Otsoa (2011-15) y Eneka Zankada (2015-19). Leintz Gatzaga ha tenido siete concejales en tres legislaturas y en el resto solo cinco. Ello se ha debido a que el municipio ha bajado de los 250 habitantes, algo que sigue sucediendo en la actualidad.