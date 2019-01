Cambios en el División de Honor Regional Los jugadores del División de Honor Regional de Aretxabaleta y Anaitasuna posaron juntos en esta jornada reivindicativa. / JOXEBI Gavilán, Hugo y Mikel Lopetegi dejan la plantilla por distintos motivos personales JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 13 enero 2019, 00:11

El equipo de fútbol de la División de Honor Regional despidió el año frente al Anaitasuna sabiendo que se iban a producir algunos cambios en la plantilla. De hecho, uno de ellos fue anunciado ese mismo día, ya que el portero Mikel Lopetegi, que había entrenado con normalidad durante la semana, y que el viernes, en el ultimo partido no había comunicado nada, el sábado mediante un whatsapp avisaba al grupo de compañeros de equipo que no iba a jugar el partido frente al Anaitasuna del domingo y que dejaba el equipo, algo que sorprendió no solo a sus compañeros, sino sobre todo a su entrenador.

El entrenador atxabaltarra, Sergio Santano señalaba sobre esta marcha que «el guardameta alegó que no estaba lo suficientemente motivado para seguir jugando al fútbol. Había quedado para hablar el lunes con él tras la disputa contra el Anaitasuna, pero él decidió unilateralmente el sábado que no iba a ir al partido y que dejaba el equipo. Ya no contamos con él aunque quisiera volver. Ya no está en el equipo. Por los motivos personales que él ha considerado ya no seguirá en el equipo».

Pero a esta marcha hay que unir otras dos más. El delantero Gavilán jugó su último partido con la camiseta de la UDA, frente al Anaitasuna. Y Hugo también deja el equipo. Los tres han sido por motivos personales. Esos puestos serán cubiertos, en el caso del portero, por el del preferente, Josu Letona, y los otros dos, los cubrirán Illarra y Unanue. En principio no va a llegar ningún nuevo jugador porque como dice Santano «si se trae algo es para que mejore lo que ya tenemos. Ahora contamos con una plantilla de 20 jugadores».

El dinero recaudado contra el Anaitasuna será para la investigación de la esclerosis múltiple

Por otro lado, en el último partido disputado en Ibarra frente al Anaitasuna, fue declarado 'día del club' con el fin de que todo lo recaudado se destinara a una buena causa: la investigación sobre la esclerosis múltiple.

Ayer cayeron en Lezo

El equipo atxabaltarra se enfrentaba ayer en el que era último partido de la primera vuelta al Allerru en Lezo. Es un rival directo, ya que solo se encontraban a cuatro puntos por debajo en la tabla, y era importante puntuar, pero no pudo ser: perdieron 1-0. Encajaron el gol pronto pero no pudieron empatar. Y es que hay que tener en cuenta que la semana que viene inician la segunda vuelta jugando fuera de casa, frente al Añorga.