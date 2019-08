Bonita experiencia de Garazi Estebez en Europa Estebez, en el europeo con su compañera Naia Amondarain. / DV Corrió el europeo en Bélgica y el pasado fin de semana participó en la prueba de 'los tres días de Le Mans' dentro de la Copa Francia JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Viernes, 2 agosto 2019, 00:24

La ciclista atxabaltarra Garazi Estebez ha estado compitiendo en los Europeos de pista con la selección de España, en la localidad belga de Gante. Competía en persecución por equipos y en la Madison. El pasado día nueve tenía la primera competición clasificándose en sexto lugar. Al día siguiente tenían que enfrentarse a Bélgica. La atxabaltarra no encontraba sensaciones y, aunque la salida de máquina la hizo muy fuerte, no terminaba de estar a gusto. El ritmo en general del cuarteto español no era malo pero el nivel de las demás selecciones era muy fuerte. Ya que estaban las corredoras que competirán en los mundiales. Acabaron la prueba siendo séptimas en el Europeo. El domingo, Estebez competiría con Naia Amondarain en la Madison, prueba en la que ellas dos son las campeonas de España. La atxabaltarra se sintió muy bien y se notó ya que hizo una excelente carrera, la pena fue que su compañera no terminó de rematar.

Por la forma que se distribuyó la carrera, Estebez solo disputó los puntos del último sprint. Tras una gran remontada, la atxabaltarra rebasó a la italiana unos metros antes de la línea de meta. Garazi se hizo con los dos últimos puntos y al haber entrado en 4ª posición hizo que quedaran en la Madison octavas de Europa. Para Estebez ha sido una experiencia muy bonita, el ambiente vivido con sus compañeros de selección ha sido muy bueno.

Por otra parte, Estebez no acudió a participar en el campeonato de Euskadi de contrarreloj reloj individual ya que el pasado jueves se desplazó para disputar la segunda prueba de la copa de Francia con elites y sub 23 'los tres días de Le Mans'. La atxabaltarra tenía su primera prueba el viernes pero debido a la lluvia se suspendió, ya que el velódromo es descubierto.

Varias pruebas

El sábado llegó cargado de pruebas. La primera sería para clasificarse ya que eran 40 las inscritas y solo podían correr 23. Garazi, ya clasificada, disputó el omnium que consta de 4 pruebas. La primera fue la de scrach, en la cual estuvo escapada hasta el último momento; en la de puntuación donde conseguía ganar algún sprint a las elites; en tempo donde también logró coger puntos y en eliminación, que quedó eliminada a mitad de la prueba. Estebez finalizaba el omnium en un meritorio puesto 17º. Cansada debido a las 5 pruebas realizadas le tocaría correr con su compañera de equipo sub 23 Eukene Larrarte la prueba de Madison, que eran 80 vueltas con varios sprints puntuables. Las dos hicieron una carrera muy bonita, y sin haberla entrenado estuvieron en la lucha por el podio contra corredoras que no estaban cansadas ya que la única prueba que corrían era ésa y logrando una meritoria cuarta posición. El domingo Garazi corría la prueba de puntos, 80 vueltas con sus sprints para coger alguno y terminó la 11º. Estebez vuelve de Le Mans muy contenta, porque ha estado en la lucha con corredoras elites y sub 23 y le ha servido para aprender un poco más.

Este domingo acudirá a Sopelana a correr la última prueba del torneo Euskaldun. Le quedará la carrera del 15 de agosto en la localidad asturiana de Grado para competir en los campeonatos de España con la selección de Euskadi.