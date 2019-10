EH Bildu reclama un plan de legislatura para Aretxabaleta Presentación de la propuesta de legislatura de EH Bildu. / JOXEBI J. RAMOS ARETXABALETA. Sábado, 12 octubre 2019, 00:55

EH Bildu pide al gobierno municipal un plan de legislatura, «mas allá de las 10 medidas concretas o generales que puede contener el programa de un partido político». Ion Albizu subraya que «el Ayuntamiento de Aretxabaleta, que es algo más que un partido, necesita un Plan de Legislatura. Es una herramienta imprescindible para poder hacer una gestión eficiente, transparente y que fomente la participación».

Albizu añade que «a través del programa los partidos transmitimos nuestro proyecto a la sociedad a través de ideas y personas de un modo general o concreto. En un Plan de Legislatura se recogen cuáles van a ser las prioridades para los siguientes 4 años, las líneas generales de cada departamento y las iniciativas concretas, los proyectos estrella, plazos, presupuesto (recursos humanos, deuda...)».

Ideas y aportaciones

Albizu recalca que «en un Plan de Legislatura no se deberían recoger solamente las ideas del partido que ha ganado las elecciones. Se deberían de tener en cuenta las propuestas de los demás partidos y sobre todo las aportaciones que pueda hacer la ciudadanía. Al fin y a la postre, el objetivo no es otro que plasmar en qué vamos a mejorar Aretxabaleta en los próximos cuatro años. Y eso es un trabajo que hay que hacer entre todos. Y si no hay un plan que conozcamos todos, el Ayuntamiento o se moverá con improvisación o trabajará con un plan confidencial. No hay vía intermedia, con estas 10 medidas no se puede gobernar. ¿O el Ayuntamiento va a hacer en deporte solo lo que pone en el programa del PNV? ¿No se va a impulsar el uso del euskara? ¿No se va a trabajar el tema de la igualdad?». Y añade que «eso sí, aceptamos que tener un Plan de Legislatura tiene sus riesgos, el más evidente la fiscalización que se hará de él, sobre todo por parte de la ciudadanía. Esto es, hay que hacer lo que se dice y si no, hay que dar explicaciones. Para el Ayuntamiento es un compromiso, para la ciudadanía, una guía. ¿No será ese el miedo del gobierno?».

Para finalizar Albizu comenta que «esto es lo que le pedimos al alcalde, que desarrolle una planificación área por área de lo que vamos a hacer los próximos años. Desde EH Bildu, como siempre mostramos nuestra más absoluta disposición y prometemos que en las responsabilidades que nos competen, haremos exactamente lo que pedimos a los demás».