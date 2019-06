La 'Biblioporrak' cumple 25 años

Un año más llega la propuesta de la 'Biblioporrak'. Pero este año de una manera especial. Como señalan los organizadores «cumplimos 25 años de la guía Biblioporrak. Si nos hubieran dicho cuando empezamos, allá por 1994, que llegaríamos hasta aquí no lo habríamos creído. Y aquí seguimos disfrutando de la literatura y acercando nuestros servicios a la ciudadanía: en las bibliotecas públicas de Aramaio, Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Eskoriatza, Legazpi y Oñati no paramos, se hace camino al andar. Conscientes de que el canon ideal no existe, nos esforzamos en lograr acuerdos para ofrecerte la mejor calidad entre la abundante producción de libros, discos y películas del mercado, también para intentar mejorar este proyecto».

Sugerencias clasificadas

Y añade «fruto de ello, presentamos esta guía que aporta varias novedades: más de un centenar de nuevas e interesantes sugerencias clasificadas por edades para satisfacer los gustos más variados e intentar contentar las mentes más exigentes. Además, destacamos algunos de los libros más especiales de estos 25 años, lecturas inolvidables que queremos seguir recordándote».

Las bibliotecas impulsan probables relaciones entre las personas y los textos, por ello necesitan de tu colaboración. Los documentos se mantienen vivos mientras circulan de mano en mano, un singular engranaje de experiencias vitales por lo que finalizan con un «sólo nos queda desear que disfrutes con nuestra selección. Mientras tanto, las bibliotecas esperamos continuar a tu lado. ¡Ese será el mejor regalo!».

Como todos los años la guía de los diferentes títulos seleccionados se divide por edades: de 0 a 6 años; de 6 a 9; de más de 9 años; para jóvenes y para adultos. Títulos sobre todo en euskera, a los que se incorporan algunos en castellano, y como cada año, no falta la propuesta musical o de películas en DVD.